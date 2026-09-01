Politiche abitative, prorogato il bando per i contributi all’affitto. Nuova scadenza martedì 15 settembre 

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PISA – È stato prorogato alle 23.59 di martedì 15 settembre il termine per presentare le domande di accesso ai contributi a integrazione del canone di affitto per il 2026.

Per la misura sono disponibili complessivamente 777mila euro, di cui 694mila stanziati dal Comune di Pisa e 83mila provenienti da trasferimenti regionali. Il contributo decorrerà dal 1° gennaio 2026, o dalla data di effettivo inizio del contratto di locazione, fino al 31 dicembre, salvo scadenza o risoluzione anticipata.

Il beneficio è rivolto ai titolari di un contratto di affitto regolarmente registrato per un immobile utilizzato come abitazione principale e situato nel territorio comunale. Possono presentare domanda i cittadini italiani, quelli di uno Stato dell’Unione europea e i cittadini extracomunitari in possesso di permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo o di un permesso in corso di validità.

Alla data della domanda è necessario disporre di un’attestazione Isee valida, dalla quale risultino un valore Ise non superiore a 32.724,49 euro e un valore Isee non superiore a 16.500 euro. Il patrimonio mobiliare non deve superare i 25mila euro, mentre quello complessivo non può essere superiore a 40mila euro.

Sono esclusi i contratti relativi ad alloggi di edilizia residenziale pubblica o agevolata. Il richiedente e gli altri componenti del nucleo familiare non devono inoltre possedere diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su altri immobili idonei situati entro 50 chilometri da Pisa o con un valore Imu o Ivie complessivo superiore a 25mila euro, fatte salve le eccezioni previste dal bando.

L’inserimento nella graduatoria è subordinato alla presentazione delle ricevute che attestano il pagamento dei canoni di locazione del 2026, da caricare online entro il 31 gennaio 2027.

La domanda deve essere presentata esclusivamente attraverso il portale dei servizi online del Comune di Pisa, all’indirizzo https://www.comune.pisa.it/Servizi/Contributi-per-canone-di-locazione, utilizzando le credenziali SPID, CNS o CIE. È possibile delegare la compilazione a una persona in possesso delle credenziali richieste.

Chi necessita di assistenza può rivolgersi ai Facilitatori digitali presenti al Centro polivalente San Zeno, in via San Zeno 17, previo appuntamento al numero 050 7846982; al Punto Digitale Facile ANCoS, in via Matteucci 36, contattabile allo 050 3160101 o all’indirizzo ancos@confartigianato.pisa.it; oppure al Punto Digitale Facile ASC, presso le Officine Garibaldi in via Gioberti 39, contattabile al 391 1615557 o scrivendo a pisa@ascmail.it.

Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a ufficiocasa@comune.pisa.it oppure chiamare il Contact center del Comune di Pisa al numero 050 7062, attivo con operatore dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13.15 e dalle 14.15 alle 17. Al di fuori di questi orari è disponibile il servizio automatico di risposta vocale, attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.

Last modified: Settembre 1, 2026