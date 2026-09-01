La Battaglia di San Romano torna unita: a Montopoli l’inaugurazione dei tre pannelli

Written by Redazione• 3:31 pm• Montopoli in Val d'Arno

MONTOPOLI IN VAL D’ARNO – I tre dipinti di Paolo Uccello dedicati alla Battaglia di San Romano tornano idealmente insieme, uno accanto all’altro. Sabato 5 settembre, alle 10, saranno inaugurati i pannelli installati sul muro di via San Giovanni, all’ingresso del borgo di Montopoli in Val d’Arno.

Le riproduzioni sono state realizzate dalla Pro Loco di Montopoli, in collaborazione con l’amministrazione comunale e con l’autorizzazione dei tre musei che oggi custodiscono le opere originali. L’iniziativa punta a valorizzare la principale strada di accesso al centro storico e, allo stesso tempo, a rendere omaggio a uno dei capolavori che hanno reso celebre San Romano nel mondo.

La Battaglia di San Romano è il trittico con il quale Paolo Uccello raccontò per immagini tre episodi dello scontro. Da circa due secoli e mezzo le tre tavole sono conservate separatamente in altrettanti musei: “Niccolò da Tolentino alla testa dei fiorentini” alla National Gallery di Londra, il “Disarcionamento di Bernardino della Carda” alla Galleria degli Uffizi di Firenze e “L’intervento decisivo di Michele Attendolo a fianco dei fiorentini” al Louvre di Parigi.

Grazie all’installazione di via San Giovanni, dal 5 settembre cittadini e visitatori potranno osservare nuovamente insieme, seppure attraverso le loro riproduzioni, i tre dipinti che compongono il celebre ciclo pittorico.

Dopo l’inaugurazione, la giornata proseguirà nella chiesa del Conservatorio di Santa Marta con la presentazione del Palio 2026 e del programma della 52ª edizione di Montopoli Medioevo. Sarà inoltre inaugurata la mostra “La tradizione con gli occhi dei bambini”, che raccoglie i disegni realizzati dagli alunni e dalle alunne delle scuole.

L’appuntamento è quindi per sabato 5 settembre alle 10 in via San Giovanni, a Montopoli in Val d’Arno. La cittadinanza è invitata a partecipare.

Last modified: Settembre 1, 2026