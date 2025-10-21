Written by Ottobre 21, 2025 12:47 pm Pisa SC

Pisa – Verona, gli episodi da moviola

HomePisa SCPisa – Verona, gli episodi da moviola

Pisa–Verona 0-0: poche emozioni, qualche brivido e una discreta dose di cartellini. Guida dirige con personalità, ma la giornata non è priva di episodi da moviola.

Il più chiacchierato arriva allo scadere del primo tempo: Frese si infila in area, cade dopo un contatto con Leris e forse, prima di tutto, tocca anche il pallone con la mano. Triplo sospetto — fuorigioco, rigore e mani — ma il VAR passa in rassegna ogni fotogramma e decide di non intervenire. Contatto troppo lieve, mani involontarie e posizione regolare: insomma, tutto buono. Giusto così.

during Pisa SC vs Hellas Verona FC, 7° Serie A Enilive 2025-26 game at Arena Garibaldi – Romeo Anconetani stadium in Pisa (PI), Italy, on October 18, 2025. (Photo by Davide Casentini)

Manca invece un giallo a Serdar per un intervento piuttosto ruvido, ma il momento più “memorabile” e divertente del primo tempo è un altro: Caracciolo che colpisce… Guida! Sì, proprio l’arbitro. Un impatto fortuito, ma abbastanza da far finire il direttore di gara a terra in piena azione. Niente interruzione, solo un po’ di autoironia e si riparte.

Nel secondo tempo arrivano i cartellini veri: Akinsanmiro inaugura la sfilata al 65’, seguito da Piccinini (per proteste), Canestrelli e Frese, quest’ultimo per un fallo piuttosto plateale su Cuadrado.

Nel mezzo, un’altra richiesta di rigore — stavolta del Verona — per un presunto tocco di mano di Caracciolo: braccio aderente al corpo, tutto regolare.

Stessa storia all’85’, quando Albiol perde l’equilibrio e tocca la palla con la mano da terra: qui il movimento è chiaramente fortuito e Guida lascia correre. Giusto non concedere il penalty.

Partita che finisce senza gol e senza veri scossoni, ma con una direzione di gara solida e un colpo… incassato dallo stesso arbitro.

CC

Last modified: Ottobre 21, 2025
Previous Story
Sedicesimi di finale della Coppa Toscana di Prima Categoria
Next Story
Serie A. Il punto dopo la settima giornata. Milan da solo al comando

Comments are closed.

Close
Seleziona una categoria
Articoli più visti