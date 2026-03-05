Beach Soccer. Il Lenergy Pisa conferma Datinha: “Qui per vincere ancora”

Written by Redazione• 1:33 pm• Pisa, Sport

PISA – Il Lenergy Pisa BS annuncia la gradita conferma del brasiliano Datinha per la stagione 2026.

Leader silenzioso ed epicentro tecnico, Datinha rappresenta una delle figure più prestigiose e d’esperienza del beach soccer internazionale. In maglia nerazzurra si è distinto fin dal 2021 trascinando la squadra nerazzurra al primo scudetto e nel 2024 nella cavalcata culminata con la seconda finale europea consecutiva, fino al protagonismo indiscusso ribadito lo scorso anno in campionato e ai play-off scudetto di Cirò Marina. Il suo rinnovo con impegno garantito per l’intera stagione, per il secondo anno consecutivo, rappresenta un forte investimento in termini di qualità e spessore a beneficio dell’organico della prima squadra



Queste le parole del fenomeno brasiliano: “Sono molto felice di tornare a indossare la maglia nerazzurra per un altro anno. Torno qui per vincere nuovi titoli per il Pisa”.

Last modified: Marzo 5, 2026