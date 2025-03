Pisa si prepara al Capodanno in stile pisano 2026

Written by admin• 1:14 pm• Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo, Pisa

PISA – Pisa celebra il suo tradizionale Capodanno pisano, che anticipa di nove mesi il resto del mondo, il 25 marzo. Le festività inizieranno il 20 marzo e si concluderanno il 25, con numerosi eventi presentati questa mattina dall’assessore alle tradizioni Filippo Bedini.

Tra le principali iniziative, il 25 marzo avrà luogo la cerimonia del raggio di sole e del dono dei ceri in Cattedrale, che segna il passaggio al nuovo anno. Alle 11, partirà il corteo storico da piazza XX Settembre per arrivare in Cattedrale, dove si terrà la liturgia dell’Annunciazione, seguita dalla cerimonia del raggio di sole alle 12.

Quest’anno, il programma include anche molte novità. In particolare, saranno aperti tre luoghi iconici della città – la chiesa di Santa Maria della Spina, il Fortilizio e la Torre Guelfa – dal 22 marzo fino al Capodanno. Inoltre, tornerà il “Menù in stile pisano” nei ristoranti di Pisa, con cibi locali preparati con prodotti a km zero. Il mercatino di Slow Food in piazza della Pera offrirà degustazioni e laboratori di cucina.

A completare il programma ci saranno spettacoli e musica, con il concerto gospel dell’Annunciazione il 23 marzo e il grande spettacolo “Pandora” dei Mercenari d’Oriente, il 22 marzo. Per la prima volta, i cittadini saranno invitati a partecipare al corteo storico esponendo la bandiera con la croce di Pisa dalle finestre.

Il programma del Capodanno Pisano 2026:

Giovedì 20 marzo

17:30, Palazzo Gambacorti: Presentazione del libro “Il sogno – Cronaca pisana del 1679”

Sabato 22 marzo

16:00, per il centro: Corteo storico e spettacolo di musici e sbandieratori

17:00, Biblioteca SMS: Presentazione del libro “Sei pisano se… dialetto pisano”

21:15, Piazza dei Cavalieri: Spettacolo “Pandora” dei Mercenari d’Oriente

Sabato 22 e domenica 23 marzo

Menù in stile pisano nei ristoranti cittadini

Mercatino di Slow Food in piazza della Pera

Domenica 23 marzo

17:00, Chiesa di Santa Maria della Spina: Concerto gospel dell’Annunciazione

Lunedì 24 marzo

10:00-18:00, Giardino Scotto: Evento di rievocazione storica

17:00, Palazzo Gambacorti: Tavola rotonda sulla valorizzazione della ricorrenza cittadina

Martedì 25 marzo

11:00, Piazza XX Settembre: Corteo storico

12:00, Cattedrale: Cerimonia del raggio di sole

Storia del Capodanno Pisano:

Fin dal X secolo, il Capodanno pisano coincideva con l’Annunciazione, il 25 marzo, segnando l’inizio dell’anno nove mesi prima del Natale. Questa tradizione durò fino al 1750, quando Pisa si uniformò al calendario gregoriano. Negli anni ’80 del Novecento, la tradizione è stata ripresa grazie all’impegno di Umberto Moschini e Paolo Gianfaldoni.

Last modified: Marzo 18, 2025