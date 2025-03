Chiusura notturna dei sottopassi di Via Conte Fazio e Via delle Cascine per ispezioni ferroviarie

Written by admin• 1:07 pm• Attualità, Pisa

PISA- Per consentire le ispezioni da parte delle Ferrovie, saranno chiusi i sottopassi di via Conte Fazio e via delle Cascine, rispettivamente il 20 e 21 marzo, in orario notturno (dalle 00:00 alle 04:00) per minimizzare i disagi.

In particolare, l’ordinanza prevede che 20 marzo 2025, dalle 00:00 alle 04:00, il sottopasso ferroviario di via Conte Fazio sarà chiuso al transito veicolare e pedonale, con divieto di sosta e rimozione forzata nelle aree di intervento.

Le stesse misure saranno adottate il 21 marzo, dalle 00:00 alle 04:00, per il sottopasso ferroviario di via delle Cascine.

Last modified: Marzo 18, 2025