“La Nave della Biennale 2025”: primo e secondo posto per gli studenti del Liceo Artistico Franco Russoli di Pisa

PISA – Si è conclusa con grande successo l’edizione 2025 della Nave della Biennale, nell’ambito del progetto ViaggiArte. L’iniziativa, promossa in occasione della V Biennale dei Licei Artistici Italiani, è stata organizzata dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, in collaborazione con ReNaLiArt e ABiLiArt, con la coordinazione di Mariagrazia Dardanelli e l’organizzazione tecnica di Elly Travel – Roma e Cristina Compagno.

Durante la traversata, gli studenti hanno partecipato a un progetto di PCTO (ex Alternanza Scuola-lavoro), mirato a stimolare la cultura della progettualità e dell’imprenditorialità nell’arte, con un’esperienza di crescita che li prepara al mondo del lavoro. Le attività formative e l’hackathon a bordo sono stati curati dal team MindSharing.Tech, guidato da Aldo Pergjergji, con la collaborazione di Grimaldi Lines e Cartiere Fabriano.

Gli studenti, provenienti da otto licei artistici italiani (Roma, Viterbo, Rieti, Pisa, Matera), sono stati suddivisi in 18 team e hanno lavorato alla progettazione di idee imprenditoriali legate all’arte, esplorando l’uso di tecnologie emergenti. Con il supporto di mentor esperti, come Massimo Ciaglia, Francesca Marzano, James Tylor e Laura De Vita, i partecipanti hanno sviluppato progetti innovativi per la gestione imprenditoriale nel settore artistico.

Il viaggio si è concluso con una cerimonia di premiazione. Il primo posto è andato al Team PortalArt, composto da studenti del liceo Duni-Levi di Matera, del Franco Russoli di Pisa e del Sant’Orsola di Roma, per il progetto di un sistema immersivo per la consultazione dell’arte e la vendita all’asta delle opere. Il secondo posto è stato vinto dal Team The Boss, che ha presentato “YourMuseum”, un’app di realtà virtuale per esplorare musei virtuali e personalizzare la disposizione delle opere. Il terzo posto è stato assegnato al Team 2Ways, che ha creato una piattaforma per mettere in contatto artisti e promoter.

Mariagrazia Dardanelli, coordinatrice del progetto, ha spiegato che la Nave della Biennale ha rappresentato un’opportunità unica per gli studenti di immergersi in un ambiente innovativo e collaborativo, combinando arte e tecnologia in un contesto stimolante. Questo percorso ha coinvolto workshop, mentorship e attività di team building, con l’obiettivo di preparare i giovani artisti ad affrontare un mondo dell’arte sempre più influenzato dalle nuove tecnologie.

