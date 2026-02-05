Pisa, semaforo danneggiato dopo due incidenti: chiuso l’incrocio tra via Cisanello e via Nenni

Written by admin• 1:05 pm• Pisa, Attualità, Cronaca, TOP NEWS HOME PAGE

PISA- A causa di due incidenti stradali avvenuti nella notte e nella prima mattina di oggi, giovedì 5 febbraio, la Polizia Municipale di Pisa ha disposto la chiusura parziale al traffico dell’incrocio tra via Cisanello e via Nenni, nel territorio comunale di Pisa.

Il provvedimento riguarda esclusivamente i veicoli provenienti da via Cisanello che devono attraversare via Nenni per proseguire ancora su via Cisanello. La decisione si è resa necessaria in seguito al danneggiamento dell’impianto semaforico, colpito durante uno degli incidenti, che rende pericoloso l’attraversamento dell’incrocio in assenza della regolamentazione luminosa.

Sul posto sono state posizionate transenne per impedire il passaggio diretto: le auto in arrivo da via Cisanello sono quindi obbligate a svoltare a destra su via Nenni.

La chiusura resterà in vigore per tutta la giornata di oggi e domani, venerdì 6 febbraio, fino al completo ripristino dell’impianto semaforico e alle conseguenti condizioni di sicurezza per la circolazione.

La Polizia Municipale invita gli automobilisti a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a utilizzare percorsi alternativi.

