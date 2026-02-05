Paolo Sammarco: “Il mio primo obiettivo è il Pisa”

Written by admin• 1:13 pm• Pisa SC

PISA – Alla vigilia della partita tra Verona e Pisa, in programma venerdì in anticipo serale alle ore 20,45, ha parlato in conferenza stampa il neo mister scaligero Paolo Sammarco. Queste le sue dichiarazioni che abbiamo raccolto dal portale www.calciohellas.it.

di Maurizio Ficeli

L’ambiente squadra: “Ho trovato consapevolezza del momento difficile ma anche disponibilità“.

Situazioni recupero infortunati: “Recuperiamo Akpa-Akpro, non purtroppo Bella-Kotchap e Belghali. Li avremo quasi sicuramente, spero, per la prossima settimana. Perdiamo Valentini perché anche lui ha avuto un problema. Ma sono fiducioso dei giocatori che ho perché ho visto le facce giuste“.

Sui nuovi acquisti: “Bowie lo stiamo valutando. Ha fatto tre allenamenti con noi ma ha grande motivazioni e stiamo decidendo se farlo partire titolare. Lui è strutturato e sa attaccare lo spazio molto bene. Edmundsson può giocare nei tre ruoli di difesa, ha buon fisico e velocità, oltre che bravo tecnicamente“.

Sui portieri: “Montipò e Perilli sono due grandi professionisti. Simone ha fatto bene nonostante sette gol subiti ma Lorenzo è il titolare. Ci prendiamo ancora del tempo per decidere, ma sono sereno su entrambi”.

Situazione giovani: “Cisse credo abbia fatto bene ad andare a Catanzaro, gli faccio l’in bocca al lupo per il Milan. I ragazzi della Primavera li vedo crescere, qualcuno è venuto ad allenarsi in questi giorni. Non è detto che ci sia spazio, ma vedremo. Vermesan è cresciuto tantissimo in questi due anni, ha caratteristiche simili a Bowie. Verrà con noi in panchina, poi vedremo se troverà spazio“.

Sul modulo: “Anche in base al mercato e ai giocatori a disposizione, non cambieremo moltissimo. La praticità nel calcio è fondamentale, non bisogna subire e fare un gol più degli altri“.

Sul Pisa: “Ho vissuto una grande emozione quando mi hanno chiamato perché adesso siedo su una panchina di Serie A, ma poi anche grandissima professionalità. Sulla questione ad interim non mi sono soffermato, il mio primo obiettivo è il Pisa e penso solo alla gara di domani“.

Situazione centrocampo: “Al-Musrati è il giocatore che può giocare davanti alla difesa, Lovric ha buona tecnica ed è un buon palleggiatore. Lo vedo più mezzala, ma può giocare anche play”..

Paolo Sammarco (foto tratta da (www.calciohellas.it)

Last modified: Febbraio 5, 2026