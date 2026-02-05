Pisa, successo per la mostra “Giovanni Pisano. Memoria di uno scultore”: nuove visite guidate gratuite a febbraio

Written by admin• 12:35 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA- Continua a registrare un’ampia partecipazione di pubblico la mostra “Giovanni Pisano. Memoria di uno scultore”, inaugurata lo scorso 13 dicembre a Pisa. Il progetto espositivo ha riportato in città, dopo quasi duecento anni, anche tre frammenti del pergamo giovanneo oggi conservati al Metropolitan Museum of Art di New York, suscitando grande interesse da parte di studiosi, appassionati e cittadini.

Il successo dell’iniziativa è confermato anche dal recente inserimento della mostra nella classifica delle migliori esposizioni di arte antica e moderna del 2025 stilata da Finestre sull’Arte, che ha coinvolto una giuria composta da oltre cento esperti tra critici, storici dell’arte e direttori di musei.

Alla luce dell’entusiasmo del territorio e del tutto esaurito registrato in pochi giorni per le quattro serate gratuite dedicate ai residenti della provincia di Pisa e agli studenti dell’Università di Pisa nel mese di gennaio, l’Opera della Primaziale Pisana ha deciso di rinnovare l’iniziativa con tre nuove date nel mese di febbraio.

Le visite guidate gratuite si svolgeranno nei venerdì 13, 20 e 27 febbraio 2026, dalle 19:00 alle 20:30, con accessi contingentati per garantire un’esperienza di qualità. La prenotazione è obbligatoria a partire dal 6 febbraio tramite il sito www.impegnoefuturo.it, scegliendo uno dei turni disponibili (19:00, 19:30, 20:00, 20:30).

Accanto alla mostra sono previsti anche momenti di approfondimento culturale. Il primo appuntamento è in programma mercoledì 11 febbraio 2026 alle ore 17:00 all’Auditorium G. Toniolo, con la conferenza dal titolo “Attualità e inattualità di uno scultore. Giovanni Pisano nel Novecento”. Interverranno Flavio Fergonzi (Scuola Normale Superiore) e Giovanni Casini (Università di Torino), con introduzione di Donata Levi (Fondazione Memofonte), curatrice della mostra insieme a Emanuele Pellegrini.

L’incontro è aperto al pubblico senza necessità di prenotazione e rientra nell’intento dell’Opera della Primaziale Pisana di condividere con la comunità il patrimonio culturale custodito, favorendo il dialogo tra studiosi, appassionati e cittadini.

La mostra “Giovanni Pisano. Memoria di uno scultore” è visitabile fino all’8 marzo 2026 presso il Palazzo dell’Opera del Duomo.

