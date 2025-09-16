Written by Settembre 16, 2025 3:09 pm Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

Pisa Scotto Festival, mercoledì la seconda degustazione di vini guidata dalla FISAR

PISA Mercoledì 17 settembre alle 18.30, al Giardino Scotto torna il Pisa Scotto Festival con la seconda e ultima degustazione della rassegna, intitolata “Terroir pisani a confronto: Terricciola e Riparbella”.

La serata, guidata dalla storica delegazione FISAR Pisa insieme al sommelier Raffaele Boninfante e alla giornalista Elisa Bani, metterà a confronto quattro etichette rappresentative dei due territori:

  • Punto di Vista di Podere La Chiesa
  • Ribellante di Pakravan Papi
  • Ciliegiolo di Fattoria Fibbiano
  • Vallino di Podere La Regola

I vini saranno accompagnati dagli stuzzichini offerti da L’Officina della Pizza.

L’evento, gratuito come tutti gli appuntamenti del Festival, è già sold out, ma si consiglia comunque di presentarsi: se dieci minuti prima dell’inizio resteranno posti liberi, l’ingresso sarà consentito fino a esaurimento.

Un’occasione imperdibile per scoprire le eccellenze vitivinicole pisane e vivere un momento di condivisione nella splendida cornice del Giardino Scotto.

Per il programma completo: www.comune.pisa.it | www.teatrodipisa.it

