Pisa celebra la Settimana Europea dello Sport: tre giorni di eventi, pedalate e Miniduathlon

PISA- Pisa celebra la Settimana Europea dello Sport dal 19 al 21 settembre con una tre giorni di eventi aperti a tutti, promuovendo stili di vita attivi e sani. Per il terzo anno consecutivo, la città partecipa all’iniziativa europea, che include anche la #BeActiveNight di sabato 20 settembre, evento simultaneo in tutta l’Unione Europea.

Venerdì 19 settembre – Cicloaperitivo del Trammino

Ritrovo alle 16 in piazza Vittorio Emanuele per una pedalata inclusiva fino a piazza Gorgona, Marina di Pisa. Bici, tandem e bici cargo permetteranno di scoprire il percorso del Trammino in un clima di condivisione. Aperitivo conviviale al termine del percorso. L’iniziativa, promossa dal Comune di Pisa con Pisamo, FIAB Pisa, Smile & Ride, Free Discover e Piccinino Caffè, prevede iscrizione obbligatoria: iscriviti qui.

Sabato 20 settembre – Notte Bianca dello Sport

Dalle 17.30, oltre 150 stand e postazioni nelle principali vie e piazze del centro storico trasformeranno la città in una palestra a cielo aperto. Le aree coinvolte includono Lungarni Gambacorti, Galilei, Pacinotti, Mediceo, piazza XX Settembre, piazza Garibaldi, Ponte di Mezzo, Largo Ciro Menotti, via degli Uffizi e Logge principali.

Ore 18: inaugurazione ufficiale sul Ponte di Mezzo con il Sindaco e l’Assessore allo Sport.

Ore 21.15: due talk di approfondimento con ospiti universitari, sportivi e campioni paralimpici.

Ore 23: DJ set all’aperto con DJ NoLogo.

Novità 2025: palco in piazza Garibaldi con esibizioni e dimostrazioni ginniche, e campetto polivalente in piazza XX Settembre grazie a Decathlon, con calcio, pallavolo e basket.

Discipline presenti: pugilato, danza, ginnastica ritmica e artistica, scherma, pallavolo, basket, calcio, rugby, orienteering, fitness, beach soccer, frisbee, football americano, yoga, scacchi, ping pong, arcieri, calisthenics, crossfit, golf, canottaggio, vela, nuoto, pallanuoto, pattinaggio e altro ancora.

L’evento è organizzato dal Comune di Pisa con Pisamo, Università di Pisa e Coni, coordinato dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio, con Sport e Salute spa e ANCI. Sponsor tecnici: Acque spa, Decathlon e HTS Verde Sportivo.

Domenica 21 settembre – Miniduathlon sui Lungarni

Per bambini dai 2 ai 10 anni, con percorso su bici, tricicli e corsa a piedi lungo i Lungarni, partenza alle 9 da piazza XX Settembre e merenda finale sul Ponte di Mezzo. L’evento, gratuito, prevede un massimo di 300 iscritti entro il 19 settembre su www.endu.net. Organizzazione: Comune di Pisa, Pisamo, Uisp Comitato di Pisa, Misericordia di Pisa, Pisa Road Runners, Coni e 1A Mistral Triathlon.

Il Miniduathlon rientra anche nelle attività del progetto Bici in Comune, sostenuto dal Ministro per lo Sport e i Giovani e ANCI, finalizzato a promuovere la mobilità ciclistica e il cicloturismo; il Comune di Pisa ha ottenuto un finanziamento di oltre 104mila euro.

