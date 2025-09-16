“Oracoli 2025”: il DSU Toscana presenta i risultati del progetto di orientamento universitario

Written by admin• 2:55 pm• Pisa, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – L’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (DSU Toscana) parteciperà con i propri rappresentanti istituzionali ai tre eventi conclusivi del progetto di orientamento “Oracoli”, rivolto agli studenti delle scuole superiori toscane per favorire una scelta consapevole del percorso universitario. Gli appuntamenti si terranno a:

Grosseto , 18 settembre, presso il Polo Universitario Grossetano;

, 18 settembre, presso il Polo Universitario Grossetano; Pisa , 19 settembre, presso la Camera di Commercio;

, 19 settembre, presso la Camera di Commercio; Firenze, 24 settembre, al Campus delle Scienze Sociali di Novoli.

L’assessora regionale all’Istruzione, Formazione Professionale, Università e Ricerca porterà i saluti in videocollegamento per Grosseto e Firenze, mentre sarà presente di persona all’incontro di Pisa.

Il DSU Toscana è stato incaricato dalla Regione di gestire, come ente intermedio, l’avviso pubblico FSC per l’erogazione di finanziamenti provenienti dal Fondo Sociale Europeo destinati a progetti di orientamento universitario. Nel 2023, l’affidamento è stato assegnato a un’associazione temporanea di imprese composta dai quattro Atenei toscani (Firenze, Pisa, Siena, Università per Stranieri di Siena) e dall’agenzia formativa Copernico SCARL, che ha realizzato gli interventi, mentre il DSU Toscana ha svolto il ruolo di monitoraggio e gestione amministrativa dell’iniziativa.

L’obiettivo principale del progetto era avvicinare il sistema scolastico, universitario e il mondo del lavoro, favorendo una conoscenza reciproca e concentrandosi in particolare sui territori con minore prosecuzione degli studi dopo la scuola secondaria.

Tra il 2024 e il 2025 il progetto ha coinvolto 87 scuole e 397 classi tra terze, quarte e quinte di 10 province toscane (Firenze, Arezzo, Pisa, Pistoia, Prato, Livorno, Lucca, Siena, Grosseto, Massa Carrara), per un totale di 3055 ore di attività e 7047 studenti partecipanti, pari al 70,47% degli iscritti previsti.

Le attività del progetto “Oracoli” hanno incluso anche:

analisi e ricerca sulle competenze universitarie più richieste dal sistema produttivo regionale;

interventi formativi per docenti e funzioni strumentali delle scuole sui temi dell’orientamento in uscita.

L’ultima fase del progetto sarà dedicata alla presentazione dei risultati ottenuti, articolata nei tre eventi programmati. Gli incontri vedranno la partecipazione di scuole, imprese, stakeholder, cittadini e numerosi relatori provenienti da diversi settori produttivi, con l’obiettivo di condividere esperienze di eccellenza nate dalla collaborazione tra università, imprese e mondo del lavoro.

Last modified: Settembre 16, 2025