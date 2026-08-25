Pisa Scotto Festival, dal 1° all’11 settembre libri, teatro, musica e attualità

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PISA – Dal 1° all’11 settembre il Giardino Scotto torna a ospitare il Pisa Scotto Festival, giunto alla sesta edizione. La rassegna promossa dall’Amministrazione comunale propone appuntamenti dedicati a letteratura, teatro, musica, giornalismo, storia e produzioni del territorio.

Il programma è stato presentato dall’assessore alla Cultura Filippo Bedini e da Alessandro Carugini, coordinatore del comitato organizzativo. Tutti gli eventi saranno gratuiti e senza prenotazione fino a esaurimento dei posti, a eccezione delle due degustazioni e dello spettacolo dedicato a San Ranieri.

«Il Pisa Scotto Festival si conferma un appuntamento attesissimo e molto apprezzato nel panorama dell’offerta culturale del Comune – dichiara il vicesindaco e assessore alla Cultura Filippo Bedini –. Il cartellone della sesta edizione mette insieme tutti gli ingredienti della tradizione della rassegna, offrendo una vetrina a temi e idee non omologati al pensiero unico dominante e a personaggi di rilievo nazionale che si contraddistinguono per la loro libertà».

Tra le novità Bedini sottolinea le «date doppie», con la presentazione pomeridiana di un libro seguita, in serata, da uno spettacolo teatrale sullo stesso argomento. Accadrà il 2 settembre, con una giornata dedicata a San Francesco d’Assisi, e il 4 settembre, quando il protagonista sarà Galileo Galilei.

«Anniversari, geopolitica, informazione e comunicazione, musica, teatro, degustazioni e presentazioni di libri compongono un programma di qualità – aggiunge Bedini – che consentirà ai pisani di conoscere e approfondire argomenti al centro del dibattito contemporaneo, facendo della libertà di pensiero la propria stella polare».

Il programma

Ad aprire il Festival, martedì 1° settembre alle 18, sarà “I Pisani più schietti allo Scotto”, degustazione organizzata dalla delegazione storica di Pisa della FISAR, Federazione italiana sommelier albergatori e ristoratori. L’iniziativa, dal titolo “Rosso d’estate: quattro vini per riscoprire il rosso nella stagione estiva”, sarà riproposta lunedì 7 settembre, sempre alle 18.

Mercoledì 2 settembre la giornata sarà dedicata a San Francesco e al rapporto tra letteratura, poesia e spiritualità. Alle 18 Angelo Piero Cappello presenterà il volume “Il Santo e il Poeta. Mito e rito di Francesco in Gabriele D’Annunzio”, pubblicato da Ianieri Editore, dialogando con la giornalista Chiara Cini.

Alle 21 Marina Mariotti porterà in scena “Dante incontra Francesco. Un viaggio tra poesia e santità”. Laureata in Lettere, diplomata in canto lirico e per quindici anni artista del coro del Teatro Carlo Felice di Genova, Mariotti ha sviluppato una propria formula di “TeatroDivulgazione” per avvicinare il pubblico ai grandi temi culturali.

Giovedì 3 settembre alle 18 sarà la volta di “Donne. Storie di guerra, vita e amore”, performance di e con Fausto Biloslavo e Andro Merkù. Il racconto del reporter di guerra, che dagli anni Ottanta ha seguito numerosi conflitti internazionali, si alternerà agli interventi interpretativi di Merkù, in un intreccio tra cronaca, memoria e spettacolo.

Venerdì 4 settembre il Festival renderà omaggio a Galileo Galilei. Alle 18 Corrado D’Elia presenterà il libro “Galileo, oltre le stelle”, pubblicato da Edizioni Ares, in dialogo con Alessandro Rivali. Alle 21 sarà lo stesso D’Elia a portare sul palco lo spettacolo omonimo, prodotto dalla Compagnia Corrado d’Elia.

Dopo la seconda degustazione FISAR, in programma lunedì 7 settembre, martedì 8 settembre alle 21 il Giardino Scotto ospiterà il “David Bowie Show” di Andy & The Bowieness. Il concerto tributo sarà arricchito dalla partecipazione dei performer della Lindsay Kemp Company Daniela Maccari e Ivan Ristallo, interpreti e continuatori dell’eredità artistica del maestro britannico.

Mercoledì 9 settembre alle 18 Pietro Forti, de “La Nuova Europa”, e Gino Zavalani, direttore editoriale di Esperia, si confronteranno nell’incontro “Il nuovo mondo dei media. Alla ricerca del valore giornalistico sulle nuove piattaforme”. Al centro del dibattito saranno le trasformazioni nella produzione e diffusione delle notizie, il ruolo delle piattaforme digitali e la tutela dell’autorevolezza del lavoro giornalistico.

Giovedì 10 settembre alle 21 spazio alla storia cittadina con “San Ranieri dell’Acqua. Dagli eccessi giovanili alla glorificazione”, commedia musicale diretta da Marco Di Stefano. Attraverso musica e teatro, lo spettacolo ripercorrerà la vicenda umana e spirituale di Ranieri Scacceri, patrono di Pisa.

La sesta edizione si concluderà venerdì 11 settembre alle 18 con “La rivincita del giornalismo. Oltre manipolazioni e fake news”. Marcello Foa, già presidente della Rai, sarà intervistato dal vicesindaco Filippo Bedini sui temi più delicati dell’informazione contemporanea.

Prenotazioni

Gli eventi sono gratuiti e accessibili senza prenotazione fino a esaurimento dei posti, con tre eccezioni.

Le degustazioni del 1° e del 7 settembre saranno a numero chiuso, con un massimo di 150 partecipanti per ciascun appuntamento. La prenotazione sarà obbligatoria tramite Eventbrite, raggiungibile dal sito del Teatro di Pisa. Per la degustazione del 1° settembre le iscrizioni sono già aperte, mentre per quella del 7 settembre saranno disponibili da lunedì 31 agosto alle 9.

Sarà necessaria la prenotazione tramite Eventbrite anche per la commedia musicale “San Ranieri dell’Acqua”, in programma il 10 settembre. La data di apertura delle prenotazioni sarà comunicata successivamente.

Last modified: Agosto 25, 2026