Pediatria di libera scelta, nell’ambito “Cascina Crespina Lorenzana Fauglia Orciano” lascia Daini e arriva Taccini

Written by Redazione• 2:14 pm• Cascina, Attualità

PISA – Martedì 1° settembre 2026 nell’ambito territoriale “Cascina Crespina Lorenzana Fauglia Orciano” terminerà l’incarico provvisorio della dott.ssa Federica Daini e dalla stessa data inizierà la convenzione della dott.ssa Elena Taccini con ambulatorio a Navacchio (Cascina), in Via Toscoromagnola 2155.

I genitori/tutori degli assistiti in carico alla dott.ssa Daini e coloro che vorranno effettuare l’iscrizione per la prima volta o cambiare pediatra dovranno esprimere una nuova scelta assistenziale.

Con l’occasione si ricorda che l’iscrizione al Pediatra di Libera Scelta è obbligatoria per tutti i bambini della fascia di età da 0 a 6 anni. Al momento del compimento dei 6 anni, è possibile lasciare il pediatra e passare al medico di medicina generale. Il sabato e i prefestivi, il pediatra di norma non fa ambulatorio, la reperibilità, in base alle vigenti disposizioni in materia è garantita dal servizio di continuità assistenziale (ex Guardia Medica).

Per effettuare la scelta del medico o pediatra è sempre consigliabile utilizzare le procedure attivabili dal proprio computer o dai dispositivi mobili come smartphone e tablet, senza la necessità di recarsi fisicamente agli sportelli azzerando quindi le file e con la massima libertà di orario.

Al servizio on line si può accedere tramite:

– portale regionale https://cambiomedico.sanita.toscana.it/

– portale Open Toscana;

– App Toscana Salute;

- Totem PuntoSi;

– inviando una richiesta per mail;

– utilizzando il modulo on-line.

In alternativa è possibile recarsi agli sportelli al pubblico presenti sul territorio.

Last modified: Agosto 25, 2026