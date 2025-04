Al via l’undicesima edizione di “Fumetti & Popcorn” al Cineclub Arsenale di Pisa

Written by admin• 3:07 pm• Eventi/Spettacolo, Pisa

PISA – Giunge alla sua undicesima edizione “Fumetti & Popcorn“, la rassegna che esplora il legame fra cinema e fumetto, e che porta il pubblico a scoprire le novità più interessanti del panorama fumettistico italiano. Diretta da Alessandra Ioalè, e come sempre dedicata alla memoria del fumettista Tuono Pettinato, il progetto si svolgerà a Pisa da aprile a novembre 2025 presso il Cineclub Arsenale, e si svilupperà attraverso omaggi, proiezioni, firma-copie, masterclass ed incontri con maestri e giovani talenti della settima e nona arte, tutti ad ingresso gratuito.

L’illustrazione per il manifesto di questa edizione è realizzata dall’ autrice, illustratrice e graphic designer Lorenza Natarella. Si parte il 17 aprile alle 19 proprio con l’incontro con la fumettista Lorenza Natarella, autrice della graphic novel “Sempre libera”, seguito dalla proiezione del film “Maria” di Pablo Larrain, per celebrare l’80° anniversario dell’inizio della carriera di una leggenda della musica, Maria Callas.

Tre gli appuntamenti di maggio: un omaggio ad Italo Calvino a 40 anni dalla sua morte, attraverso la presentazione di due opere a fumetti tratte da due capolavori dello scrittore, “Il visconte dimezzato” di Lorenza Natarella e “Il Cavaliere inesistente” di Sualzo, e proiezione del film “Il Cavaliere inesistente” di Pino Zac in versione restaurata; si parlerà poi di diritti del lavoratore tra fumetto e cinema attraverso la presentazione della graphic novel “Nemici del popolo” di Emiliano Pagani e Vincenzo Bizzarri, e la proiezione del capolavoro “La classe operaia va in Paradiso”; si prosegue poi con un evento che celebra i 250 anni dalla nascita della scrittrice Jane Austen, attraverso la presentazione della graphic novel “Jane Austen” di Manuela Santoni e la proiezione di “Orgoglio e pregiudizio”, in occasione del trentennale del film.

A giugno come di consueto la rassegna tornerà a collaborare con il Festival ‘Giorni di Tuono’ con due eventi, uno dedicato alla satira a fumetti, a dieci anni dall’attentato alla redazione di ‘Charlie Hebdo’, e uno dedicato al rapporto tra arte contemporanea e fumetto, entrambi alla presenza di numerosi illustri ospiti della nona arte.

A luglio in programma al Giardino La Nunziatina di Pisa gli “Aperitivi con il fumetto italiano“, in cui saranno presentate le più importanti novità del panorama fumettistico italiano, e tra settembre e novembre, la sezione “Fumetti & Popcorn Kids“, il ciclo di appuntamenti realizzati di domenica mattina dedicati a bambini di età tra i 6 e i 10 anni, con 4 laboratori creativi sul fumetto curati da fumettisti e illustratori di opere per l’infanzia, seguiti da proiezioni di film a tema.

L’edizione 2025 di Fumetti & Popcorn è realizzata con il contributo di Fondazione Pisa e UniCoopFirenze, in collaborazione con Dipartimento di Civiltà e forme del Sapere dell’Università di Pisa, Fondazione Tuono Pettinato e Libreria Ghibellina.

“Negli ultimi anni – dichiara Alessandra Ioalè – la rassegna ha raggiunto la sua stabilità, grazie al sostegno di tante istituzioni e realtà del territorio, e a una fanbase solida, alla quale ci piace fare promesse per poi mantenerle. Anche quest’anno presentiamo una proposta diversificata di alta qualità per tutte le tipologie del nostro pubblico, coinvolgendo tanti ospiti di alto livello, che condividono con noi la loro esperienza e il loro talento, e per questo non potrei essere più felice”.

“La prima volta che ho incontrato Tuono – racconta Lorenza Natarella – avevamo appuntamento a una fiera. Non di fumetti, però: era la fiera dell’industria funeraria, Tanexpo, di cui Tuono era già esperto. Accarezzando bare foderate di pelliccia zebrata e scoprendo le avanguardie nel design talvolta elettronico delle lapidi ridevamo come bambini in un parco giochi. Giornata esilarante alla fiera della morte. Qualche settimana fa Fumetti & Popcorn mi ha chiesto di occuparmi della locandina della prossima edizione. Incarico di grande onore, ho deciso di accarezzarmi il ricordo di quella giornata col tema della Fine: finisce il film, finiscono i popcorn, finisce l’Estathè, finisce perfino il sigaro a Hitchcock, finisce tutto. Il fatto che adesso vado a rileggermi il report di Tuono su Tanexpo, infatti, è la fine di questa storia”.

Lorenza Natarella Autrice, illustratrice e graphic designer. Collabora con diverse realtà editoriali, aziendali e pubblicitarie, occupandosi di storie, immagini, progettazione, redazione, selezione progetti e didattica. Ha scritto e disegnato storie brevi di attualità, cronaca contemporanea e letteratura per gli inserti culturali de La Stampa Origami e Tuttolibri, 7Corriere, Vanity Fair e Linus. Il suo lavoro da autrice si focalizza su storie vere narrate come se non lo fossero: ha raccontato la sua infanzia abruzzese e l’importanza dell’autonarrazione nel fumetto La Cìtila (Topipittori, Gli anni in tasca, 2013), la vita controversa di Maria Callas nella graphic novel Sempre Libera (BAO Publishing, 2017), e ha adattato a fumetti un capolavoro della letteratura italiana, “Il visconte dimezzato” (Mondadori, 2023).

