Pisa Sc e Tacchettee, identità pisana insieme

Venerdì 6 dicembre ore 18 l’evento allo Store in Borgo Largo a Pisa

Una collezione unica, imperdibile. Il Pisa Sporting Club e Tacchettee hanno unito storia e creatività per dar vita ad una linea di abbigliamento (e non solo…) destinata ad entrare nel cuore di tutte le persone che amano i colori nerazzurri e si sentono pisani dentro.

I simboli storici della città e della passione nerazzurra racchiusi in una vera e propria opera d’arte realizzata da Tacchettee in esclusiva per il Pisa Sporting Club; una partnership unica nel suo genere con un brand che ha rotto gli schemi dell’abbigliamento sportivo e dell’interpretazione dello stile partendo dalla Provincia di Pisa alla conquista nel Mondo della moda e dello stile.

A partire da venerdì 6 dicembre (ore 18), presso lo Store Ufficiale del Pisa Sporting Club (via Oberdan 22, Borgo Largo), potrete trovare questa esclusiva linea di abbigliamento e il poster da collezione e assicurarvi così un assoluto pezzo da collezione. Tutta la collezione sarà acquistabile, a partire dallo stesso momento, anche sullo store online ufficiale del Pisa Sporting Club (https://store.pisasportingclub.com/) e su quello di Tacchettee (https://www.tacchettee.it/ ).

Per celebrare la nascita di questa partnership e il lancio della linea Tacchettee lo Store Ufficiale del Pisa Sporting Club ha organizzato proprio per venerdì 6 dicembre (ore 18.00) un evento speciale durante il quale non mancheranno le sorprese in chiave nerazzurra; segui i nostri canali social ufficiali per restare aggiornato e per non perderti questo appuntamento esclusivo

