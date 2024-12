Giovanna Masi in pensione dopo oltre 30 anni di servizio alla farmacia ospedaliera di Pontedera

Written by admin• 8:04 am• Pontedera, Attualità

PONTEDERA – Dal 1° dicembre, Giovanna Masi, storica farmacista della farmacia ospedaliera di Pontedera, è andata in pensione dopo oltre trent’anni di servizio.

I colleghi dell’Unità Operativa Complessa Farmaceutica Lucca Pisa la ricordano come una professionista altamente impegnata, specializzata nel campo dei dispositivi medici, e una risorsa preziosa per tutto il Dipartimento del Farmaco. “Sempre disponibile nel risolvere problemi, ci sentiamo di esprimere la nostra riconoscenza e stima, sia per la sua professionalità che per il contributo umano che ha dato durante tutti questi anni“, concludono i colleghi nel salutarla.

Last modified: Dicembre 5, 2024