Gionfriddo (La Città delle Persone): “Avviata la fornitura di tessere gratuite per l’acqua ai fontanelli, ma persiste una disparità di trattamento”

Written by admin• 6:10 pm• Pisa, Politica

PISA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del consigliere comunale de La città delle persone Gianluca Gionfriddo sul processo di distribuzione delle tessere per l’erogazione gratuita dell’acqua ai fontanelli di Riglione-Oratoio e San Giusto e sulle disparità di trattamento rispetto ad altri quartieri della città.

“A seguito di una nostra interpellanza, è stato avviato il processo per fornire tessere gratuite ai nuclei familiari con ISEE inferiore a 16.500 euro, per l’utilizzo dei fontanelli dell’acqua a Riglione-Oratoio e San Giusto, installati da Toscana Multiservizi. Sebbene i ritardi fossero già stati segnalati da aprile, questa rimane una notizia solo parzialmente positiva. Persiste infatti una disparità di trattamento tra i cittadini di questi quartieri e quelli di Pisanova e del Cep, dove l’acqua ai fontanelli di Acque Spa è gratuita per tutti, grazie alle tasse pagate dai pisani. I residenti di Riglione-Oratoio e San Giusto con ISEE superiore a 16.500 euro dovranno pagare due volte per il servizio: una attraverso le tasse per i fontanelli di Acque Spa e una per quelli dei propri quartieri. Si tratta di un’ingiustizia che l’Amministrazione deve risolvere, come chiediamo da tempo.“, conclude il comunicato.

