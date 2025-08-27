Pisa – Roma, fischia Collu

PISA – Il Responsabile della CAN Serie A e B Gianluca Rocchi ha ufficializzato le designazioni arbitrali relative alla 2° giornata del Campionato Serie A ENILIVE. Questi i designati per la gara Pisa-Roma in programma sabato 30 agosto 2025 (ore 20.45) alla Cetilar Arena
Arbitro. Giuseppe Collu della sezione di Cagliari
1° Assistente. Dario Cecconi (Empoli)
2° Assistente. Marcello Rossi (Biella)
4° Ufficiale. Gianluca Manganiello (Pinerolo)
Var. Francesco Meraviglia (Pistoia)
Avar. Fabio Maresca (Napoli)