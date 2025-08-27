Pisa ricorda l’82° anniversario del primo bombardamento: cerimonia domenica 31 agosto

Written by admin• 1:21 pm• Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – La cerimonia di commemorazione per l’82° anniversario del primo bombardamento di Pisa si terrà domenica 31 agosto. Il 31 agosto 1943 la città fu colpita da un bombardamento aereo statunitense che distrusse gran parte degli edifici, causando 952 vittime e migliaia di feriti.

Le celebrazioni avranno inizio alle 9.30 a Marina di Pisa con la deposizione di una corona d’alloro sulla lapide in piazza Maria Santissima Ausiliatrice, in memoria dei caduti sul lavoro presso la fabbrica di idrovolanti. Alle 10.45, presso il Sostegno del Canale dei Navicelli (via di Porta a Mare), sarà deposta un’altra corona d’alloro per ricordare le vittime del bombardamento del quartiere di Porta a Mare. Interverranno il sindaco di Pisa, Michele Conti, il presidente della Provincia, Massimiliano Angori, e il presidente del Comitato provinciale ANPI di Pisa, Bruno Possenti.

La commemorazione si concluderà alle 11.30 con la Santa Messa nella chiesa di San Paolo a Ripa d’Arno.

FOTO TRATTA DA https://www.comune.pisa.it/

Last modified: Agosto 27, 2025