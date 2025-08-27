La Cisl di Pisa presente alla fiaccolata per Marah: “Eravamo una delle tante luci silenziose che gridano forte PACE!”

Written by admin• 2:22 pm• San Giuliano Terme, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo

SAN GIULIANO TERME – Lunedì 25 agosto al Parco della Pace a Pontasserchio la Cisl Pisa ha partecipato con profonda commozione alla fiaccolata per chiedere la pace a Gaza e in tutte le guerre che continuano a insanguinare il nostro mondo.

“Eravamo presenti – ha dichiarato Giorgia Bumma, segretaria generale della Cisl Pisa – per Marah e per tutte le vittime civili che ogni giorno perdono la vita in questo massacro. Eravamo una delle tante luci silenziose, ma che con la loro luce hanno gridato e gridano forte: PACE!”

La manifestazione, carica di emozione e partecipazione, è stata dedicata in particolare alla memoria di Marah Abu Zuhri, la giovane ragazza palestinese arrivata a Pisa in condizioni disperate a causa della guerra a Gaza e purtroppo deceduta all’Ospedale Cisanello dopo giorni di speranza e lotta.

La Cisl Pisa ha voluto essere presente per testimoniare un impegno concreto contro l’indifferenza e per dare voce a chi non può più gridare. “Quella di lunedì – prosegue la segretaria Giorgia Bumma– non è stata solo una fiaccolata, ma un segnale di vicinanza, di solidarietà e di speranza. La pace non può essere un sogno lontano, ma deve diventare un diritto concreto per ogni persona, ovunque viva. Le luci accese al Parco della Pace hanno illuminato non solo il buio della sera, ma anche quello che grava sui cuori di chi assiste impotente a tragedie come quella di Gaza. La Cisl Pisa ribadisce il suo impegno a favore del dialogo, della giustizia e di una pace duratura, affinché la memoria di Marah e di tutte le vittime innocenti non sia mai dimenticata”, conclude la segretaria Bumma.

