Due appuntamenti MdS Editore tra libri, aperitivi e tramonti

Aperilibro in Casa MdS Sabato 30 agosto, ore 18:00

Sede MdS Editore, via di Bruceto 12 – Vecchiano

Alessandro Gambineri presenta il suo romanzo d’esordio La movida dei santi e dei folli, già premiato in vari concorsi. Dialoga con l’autore Sara Ferraioli, letture a cura di Daniela Bertini (Associazione Il Gabbiano). Un romanzo ironico, nostalgico e profondo che racconta una generazione sospesa tra gli anni di piombo e l’inquietudine di un nuovo decennio. Ingresso libero – consigliata la prenotazione.

Incontri sulla Terrazza del Palace Hotel – Viareggio

Lunedì 1 settembre, ore 18:30

Alessandra Pozzi presenta Le radici dell’Elleboro (MdS Editore). Con lei interverrà Sara Ferraioli, modera Demetrio Brandi. Un romanzo intenso che intreccia passato e presente, storie di donne e segreti nascosti in un borgo di montagna. L’evento fa parte del ciclo Molla tutto e vivi i tuoi sogni: letteratura, aperitivi vista mare e i tramonti più belli della Versilia. Vi aspettiamo per condividere insieme parole e storie!.

