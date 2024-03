Pisa rende omaggio a Giovannino Guareschi

Scritto da Antonio Tognoli• 6:23 pm• Pisa, Cultura, Tutti

Venerdì 15 marzo alla SMS Biblio la mostra e la presentazione del libro

PISA – Il Centro Studi Arnopolis e la casa editrice pisana dreamBOOK edizioni, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Pisa, hanno deciso di rendere omaggio al grande scrittore e giornalista Giovannino Guareschi ospitando la mostra itinerante “Tutto il mondo di Guareschi” e realizzando alcuni eventi significativi.

Per molti motivi, Giovannino Guareschi, il padre di Don Camillo e Peppone, ha conosciuto in vita ed anche successivamente una sorta di ostracismo che lo ha relegato ai margini della grande letteratura italiana. In realtà, Guareschi è stato un grande esponente della cultura nazionale ben oltre il successo mondiale che la tetralogia di Mondo Piccolo (Don Camillo, Don Camillo e il suo gregge, Il Compagno Don Camillo e Don Camillo e i giovani d’oggi) ha riscosso con traduzioni in quai tutte le lingue. La sua figura umana ed artistica merita di essere conosciuta e valutata per ciò che realmente rappresenta nel panorama culturale: giornalista, scrittore, vignettista, ma anche uomo che sceglie la via del lager per difendere i suoi principi, uomo di fede che testimonia con i suoi scritti l’amore e il rispetto per i valori spirituali.

Il progetto, che vede il patrocinio della Regione Toscana, della Provincia di Pisa, del Comune di Pisa e del Club dei Ventitré e la collaborazione dell’Ufficio Scolastico Regionale di Pisa, di Acque SpA e della Libreria Pellegrini, si articolerà in due appuntamenti.

Venerdì 15 marzo, alle ore 16.30 presso la biblioteca comunale SMSBiblio alla presenza dell’Assessore alla Cultura del Comune di Pisa Filippo Bedini, sarà inaugurata la mostra che resterà aperta fino al 15 aprile con la possibilità di viste guidate per le scuole. 28 pannelli racconteranno la storia umana ed artistica di questo “famosissimo sconosciuto” che è Giovannino Guareschi.

Alle 17, sempre nella biblioteca comunale SMSBilbio, la presentazione del nuovo saggio di Alessandro Gnocchi, uno dei massimi esperti di Guareschi (autore di pubblicazioni per Rizzoli, Ed. Paoline e Marsilio) Andavamo con Dio e tornavamo al tramonto – Scorribande nel Mondo piccolo di Giovannino Guareschi (dreamBOOK edizioni). Ne parleranno con l’autore Filippo Bedini, assessore alla Cultura del Comune di Pisa, e Stefano Mecenate, titolare della dreamBOOK edizioni.

Sabato 6 aprile, a partire dalle ore 17, nella Sala delle Baleari del Comune di Pisa, Convegno nazionale “Giovannino Guareschi, l’attualità di un genio multiforme”; i titoli degli interventi in programma sono estremamente incisivi: lo scrittore, il credente, il maestro, il giornalista ma altri contributi si aggiungeranno nei prossimi giorni anche grazie alla collaborazione di nuovi relatori anche locali. L’introduzione sarà dell’assessore alla Cultura, Filippo Bedini, mentre il giornalista Stefano Mecenate coordinerà il convegno.

