La verità contro le bugie: le polemiche non si fermano a Terricciola

Scritto da admin• 5:56 pm• Terricciola

TERRICCIOLA – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa dell’Associazione Terricciola Sicura.

“Fare chiarezza sulle affermazioni del Sindaco Mirko Bini è essenziale per onorare la verità. Le sue parole e le offese risultano amareggianti e il tentativo di strumentalizzare la questione rischia di confondere la popolazione. Nel settembre 2023 abbiamo presentato un’istanza al Prefetto riguardante la presunta violazione dello Statuto comunale, delegando alle autorità competenti il controllo sul caso. Non abbiamo coinvolto famiglie o bambini, come invece ha fatto il Sindaco. È evidente che le sue parole mirano a distogliere l’attenzione dalla questione principale e a generare confusione. Siamo certi che saranno i cittadini di Terricciola a giudicare l’operato del Sindaco negli ultimi 5 anni. Prendiamo le distanze dal suo comportamento e dalle sue offese, contrari al nostro modo di fare politica improntato alla civiltà e all’onestà. Non accettiamo che il nostro lavoro venga infangato da falsità. Sul tema dell’assessore dimissionario e della composizione della Giunta Comunale, il Sindaco ha diffuso informazioni non veritiere. Rimaniamo pronti a combattere sui programmi e sulle proposte, ma rivolgeremo alle autorità competenti le conseguenze delle parole del Sindaco sulla nostra reputazione e sulle nostre famiglie. La verità ci rende liberi“, conclude il comunicato.

