Pisa ospita il Gamicon Videogames Festival: tre giorni di divertimento per tutta la famiglia alla Stazione Leopolda di Pisa

Written by Antonio Tognoli• 9:43 pm• Eventi/Spettacolo, Pisa

PISA – Dal 25 al 27 aprile 2025, la Stazione Leopolda di Pisa accoglierà la terza edizione del Gamicon Videogames Festival, unico evento nazionale interamente dedicato al mondo dei videogiochi con un’attenzione particolare al divertimento per tutta la famiglia.

Con oltre 300 postazioni di gioco, la manifestazione si propone di offrire un viaggio immersivo attraverso l’evoluzione del videogioco, dai primi cabinati Arcade alla realtà virtuale di ultima generazione, passando per console storiche, classici senza tempo e le più recenti innovazioni.

L’edizione 2025 mette al centro il videogioco come linguaggio universale, capace di unire generazioni e creare momenti di condivisione. Oltre alle aree interattive e ai numerosi tornei (tra cui Tekken 8, Super Smash Bros. e Mario Kart), il programma comprende sezioni musicali con Just Dance e Guitar Arena, un’area sport e fitness con i titoli Nintendo, spazi per i più piccoli dedicati a Pokémon e Minecraft, e una grande area e-sport animata da community specializzate.

Tra le attività più attese, la Gara Cosplay con presentatori e giuria d’eccezione, e due mostre originali: “Le Origini del Videogioco”, percorso interattivo pensato anche per le scuole, e “Polli Esposti”, esposizione firmata dall’attore e artista Paolo Cioni, noto volto della serie “I Delitti del Barlume”.

L’esperienza si arricchisce con l’area Star Wars e da ospiti speciali, creator, laboratori, workshop, shop tematici e il gioco da tavolo “The Videogame Road” in omaggio con il biglietto famiglia. Un evento pensato per avvicinare, divertire e raccontare il mondo dei videogiochi a tutti, dagli appassionati ai semplici curiosi.

Gamicon Festival è patrocinato dal Comune di Pisa e si svolgerà presso la Stazione Leopolda nei giorni 25, 26 e 27 aprile 2025, con orario continuato dalle 10 alle 19.

Info, biglietti e programma completo sono disponibili su www.gamiconfestival.it

Last modified: Aprile 21, 2025