Qui Bologna. Ventitre giocatori a disposizione di Italiano. Heggem non convocato

PISA – Questo l’elenco dei convocati di mister Vincenzo Italiano per il posticipo di lunedì 2 Marzo ore 18.30 alla Cetilar Arena contro il Pisa Sporting Club.
Torbjorn Heggem non è disponibile e per qualche giorno seguirà un programma di allenamento differenziato, cosi come Lykogiannis fermato da una tendinite.
Ecco l’elenco dei convocati:
Portieri: Pessina, Ravaglia, Skorupski.
Difensori: Casale, De Silvestri, Helland, Lucumi, Mario, Vitik, Zortea.
Centrocampisti: Ferguson, Freuler, Moro, Pobega, Sohm.
Attaccanti: Bernardeschi, Cambiaghi, Castro, Dallinga, Dominguez, Odgaard, Orsolini, Rowe.
Foto e Fonte Fc BolognaLast modified: Marzo 1, 2026