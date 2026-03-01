Written by Marzo 1, 2026 7:01 pm Pisa SC

Qui Bologna. Ventitre giocatori a disposizione di Italiano. Heggem non convocato

PISA – Questo l’elenco dei convocati di mister Vincenzo Italiano per il posticipo di lunedì 2 Marzo ore 18.30 alla Cetilar Arena contro il Pisa Sporting Club.

Torbjorn Heggem non è disponibile e per qualche giorno seguirà un programma di allenamento differenziato, cosi come Lykogiannis fermato da una tendinite.

Ecco l’elenco dei convocati:

Portieri: Pessina, Ravaglia, Skorupski.

Difensori: Casale, De Silvestri, Helland, Lucumi, Mario, Vitik, Zortea.

Centrocampisti: Ferguson, Freuler, Moro, Pobega, Sohm.

Attaccanti: Bernardeschi, Cambiaghi, Castro, Dallinga, Dominguez, Odgaard, Orsolini, Rowe.

