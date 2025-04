Al via gli interventi stagionali per la cura del verde pubblico

Written by admin• 2:47 pm• Attualità, Calci

CALCI – Dopo la cura di alcuni alberi effettuata nei mesi scorsi, dalla prossima settimana partiranno sul territorio comunale di Calci anche gli interventi di sfalcio del verde pubblico, che riguarderanno come di consueto i cigli stradali, i marciapiedi, le scarpate e i parchi pubblici. Per queste operazioni l’amministrazione comunale ha provveduto ad individuare, tramite gara ad evidenza pubblica, una nuova impresa cui è stato appaltato il servizio per tre anni (2025-27), con possibilità di rinnovo per le due annualità successive, ovviamente in base alla qualità del servizio svolto.

Rispetto agli anni passati, la novità principale è che il Comune è riuscito ad ottenere, grazie ad una attenta programmazione della gara, un taglio cigli stradali in più, arrivando quindi a poter effettuare sei tagli cigli annui. Sono inoltre previste la cura – nella stagionalità adatta – di alcune decine di alberi ogni anno ed anche valutazioni sullo stato di salute degli alberi stessi, quando ritenute necessarie, anche per gli aspetti connessi alla sicurezza.

“Questa amministrazione – sottolinea il sindaco, Massimiliano Ghimenti –, continua a porre attenzione alla cura del verde e, col nuovo servizio in partenza, è convinta di aver compiuto un ulteriore passo in avanti. Fatto per niente scontato, viste le sempre minori risorse disponibili, anche a causa dei tagli ai Comuni decisi dal Governo”.

“Gli interventi sul verde pubblico – spiega l’assessora per ambiente e manutenzioni, Valentina Marras –, saranno chiaramente concentrati nei periodi di maggior crescita vegetazionale: cioè tra Aprile e Giugno e poi tra Settembre e Ottobre. Chiaramente, si tratta di un programma di massima che l’ufficio è pronto ad aggiornare in base alla valutazione delle effettive necessità, che scaturiscono dalla stagionalità e dal meteo che, sempre più spesso, spariglia le carte in tavola per effetto del cambiamento climatico”.

“Solo per questo servizio, senza contare quindi altri interventi straordinari sul verde pubblico – concludono Marras e Ghimenti –, il Comune di Calci investe quasi 100mila euro annui. Non sono pochi, anzi. Eppure ne servirebbero molti di più per poter prevedere ancora più tagli ma, purtroppo, non potendocelo permettere siamo anzi costretti a programmare con grande attenzione il primo taglio, così da fare in modo che quelli disponibili consentano di coprire tutto il resto dell’anno”.

Aprile 6, 2025