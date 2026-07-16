PISA- “Idee in campo”, a San Rossore la tappa pisana del confronto sull’agricoltura toscana

Written by Redazione• 2:39 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA- Nuovo appuntamento con “Idee in campo. Un percorso di confronto nei territori per l’agricoltura toscana”. Venerdì 17 luglio, alle 9.30, nella sala Gronchi del Parco Naturale Migliarino San Rossore Massaciuccoli, in località Cascine Vecchie, si terrà la tappa pisana dell’iniziativa organizzata da Anci Toscana, con la partecipazione della presidente del Consiglio regionale della Toscana Stefania Saccardi.

Il Tavolo Agricoltura di Anci Toscana prosegue così il suo percorso nei territori con un ciclo di incontri dedicati alle sfide e alle prospettive future dell’agricoltura regionale. La giornata è aperta agli enti pubblici e ai soggetti privati della provincia di Pisa e rientra nel percorso itinerante che attraversa tutte le province toscane. I contributi e le proposte emersi confluiranno nella prossima Conferenza regionale dell’agricoltura e dello sviluppo rurale 2026.

La tappa pisana sarà arricchita da un focus sulle politiche agricole nazionali e offrirà un’occasione di confronto tra istituzioni, funzionari regionali, mondo scientifico e territori.

L’incontro si aprirà con i saluti di Lorenzo Bani, presidente dell’Ente Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli, e di Alessandro Agostini, presidente del Distretto Rurale Monte Pisano e Piana di Pisa. Alle 10 interverranno Stefania Saccardi, presidente del Consiglio regionale della Toscana, Alessio Mugnaini, sindaco di Montespertoli e delegato Agricoltura e Sviluppo rurale per Anci Toscana, e Michele Conti, sindaco di Pisa e delegato Agricoltura e Sovranità alimentare per Anci.

Alle 10.45 il confronto entrerà nel merito dei temi legati a governance territoriale, innovazione, competitività, sostenibilità e multifunzionalità. Claudia Giovannini, responsabile Agricoltura per Anci, interverrà su “La Carta di Pisa e il ruolo dei Comuni nelle politiche agroalimentari”. I lavori saranno coordinati da Marina Lauri, responsabile del settore Agricoltura di Anci Toscana.

Tra gli interventi in programma, quello di Giacomo Sanavio di GreenGea, portavoce della Rete Distretti Biologici della Toscana, dedicato a reti, distretti, comunità del cibo e strade. Gianluca Brunori, dell’Università di Pisa, affronterà il tema della digitalizzazione, delle conoscenze e dell’agricoltura di precisione.

Spazio anche a filiere, promozione, valorizzazione, qualità e sicurezza con Elisa Del Pianta, dirigente del settore Imprenditoria agricola, Multifunzionalità e Agrobiodiversità della Regione Toscana. Paolo Bàrberi, della Scuola Superiore Sant’Anna e dell’Istituto di Scienze delle Piante, parlerà di transizione ecologica, gestione delle risorse e biodiversità, mentre Francesco Di Iacovo, dell’Università di Pisa, interverrà su inclusione lavorativa e welfare di comunità.

La giornata si concluderà con una discussione aperta ai partecipanti e con una degustazione di prodotti del territorio a cura della fattoria Le Prata.

«Il Tavolo Agricoltura di Anci Toscana è un confronto costruttivo, che va avanti da settimane con l’obiettivo di valorizzare esperienze, progettualità e prospettive di sviluppo sostenibile – dichiara Alessio Mugnaini –. Il percorso nasce per approfondire le opportunità offerte dal Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 e, allo stesso tempo, raccogliere esigenze, esperienze e priorità che emergono dai diversi contesti rurali della Toscana».

«Siamo orgogliosi di ospitare a Pisa una nuova tappa di “Idee in campo” – commenta Michele Conti – un momento di confronto pensato da Anci Toscana che mette attorno allo stesso tavolo istituzioni, mondo della ricerca, associazioni di categoria e imprese agricole. È proprio questo il metodo che abbiamo voluto promuovere anche con la Carta di Pisa, il documento Anci nato nella nostra città, in coordinamento con il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste».

Per Conti, iniziative come questa sono fondamentali «per fare squadra di fronte alle grandi sfide che abbiamo davanti, dal cambiamento climatico alla competitività delle imprese agricole, sfide che si affrontano solo costruendo alleanze solide e condividendo competenze, esperienze e buone pratiche».

Il percorso proseguirà con altre tappe nei Comuni della provincia di Pistoia, a Serravalle Pistoiese il 21 settembre, ad Altopascio con i Comuni della provincia di Lucca il 25 settembre, a Talla con i Comuni della provincia di Arezzo il 9 ottobre e a Marradi con i Comuni della provincia di Firenze il 16 ottobre.

L’iniziativa è patrocinata e sostenuta dalla Regione Toscana.

Last modified: Luglio 16, 2026