Porta Nuova, cambia la viabilità: doppio senso in via Andrea Pisano

PISA- Dopo i problemi riscontrati nella zona di Porta Nuova, all’esterno di piazza Manin, il Comune di Pisa interviene sulla viabilità con una modifica alla circolazione tra via Andrea Pisano e via Vecchia Barbaricina.
A partire da oggi, giovedì 16 luglio, è istituito il doppio senso di circolazione in via Andrea Pisano, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Vecchia Barbaricina e l’incrocio con via Giunta Pisano.
La modifica consentirà alle auto in uscita dal parcheggio di Pisamo in via Vecchia Barbaricina di proseguire fino a via Diotisalvi, così da immettersi su via Bonanno Pisano oppure svoltare verso via Gabba, in direzione Aurelia.
Il provvedimento è stato adottato per migliorare la gestione dei flussi di traffico nell’area, dopo le criticità emerse con il precedente assetto della circolazione.Last modified: Luglio 16, 2026