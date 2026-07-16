Trasporto pubblico, Paladini: “La Regione sospenda l’aumento del biglietto”

Written by Redazione• 3:06 pm• Pisa, Politica

PISA- Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Forza Italia Pisa.

Il Consiglio comunale di Pisa ha respinto l’ordine del giorno del Partito Democratico che chiedeva al Comune di stanziare risorse proprie sul trasporto pubblico, mentre dal 1° agosto il biglietto passerà da 1,70 a 2 euro per decisione della Giunta regionale.

Sulla vicenda interviene Lorenzo Paladini, segretario provinciale di Forza Italia Pisa, che critica la posizione del Pd e chiede alla Regione Toscana di sospendere l’aumento.

«La vicenda è semplice – dichiara Paladini –. Il Pd che governa la Regione da sempre non è in grado di assicurare le risorse per un servizio decoroso e scarica il conto su Comuni e cittadini; il Pd pisano, invece di chiedere conto ai propri rappresentanti a Firenze, prova maldestramente a girare quel conto alla giunta comunale».

Secondo Paladini, il rischio sarebbe quello di far pagare due volte i cittadini. «Prima con le tasse locali e poi con il biglietto rincarato a bordo, per un servizio fatto di corse soppresse e ritardi quotidiani».

Il segretario provinciale di Forza Italia richiama anche l’intervento in aula della consigliera Veronica Poli. «Lo ha detto con la chiarezza di chi l’autobus lo conosce davvero, e la ringrazio per aver difeso con forza una posizione che Forza Italia sostiene dal primo giorno».

Paladini ricorda poi che il 17 giugno Marco Stella e Jacopo Ferri hanno depositato in Consiglio regionale una mozione per fermare l’aumento del biglietto.

«Il 21 luglio la Regione ha convocato la conferenza permanente del trasporto pubblico per chiedere soldi ai Comuni – conclude Paladini –. Ci arrivi invece con la sospensione dell’aumento».

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Last modified: Luglio 16, 2026