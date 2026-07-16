Nuovo defibrillatore in piazza Garibaldi a Casciana Terme: inaugurata la postazione DAE

Written by Redazione• 4:07 pm• Casciana Terme Lari

CASCIANA TERME LARI- È stata inaugurata la nuova postazione DAE in piazza Garibaldi a Casciana Terme, dove è stato installato un defibrillatore di ultima generazione, utilizzabile sia sugli adulti sia sui bambini senza la necessità di sostituire le piastre.

L’intervento rappresenta un investimento concreto per la sicurezza della cittadinanza e rientra nel percorso avviato dall’Amministrazione Mori per ampliare la presenza dei dispositivi salvavita sul territorio.

Si tratta del quarto DAE installato dall’Amministrazione, dopo quello collocato a Perignano in via Matteotti, davanti alla scuola Sanminiatelli, grazie al contributo della famiglia Farroni in ricordo di Alessandro; quello in località Spinelli, in via Colombo, donato dalla contrada in memoria di Simone Fatticcioni “Tegoia”; e quello a Cevoli, in piazza I Maggio, acquistato con il contributo del gruppo “Podistico il Ponte” di Ponte a Egola in memoria di David Colombini e Cristina Campinoti.

Per il DAE di Casciana Terme, il Comune ha sostenuto il progetto anche con un contributo economico di 2mila euro, confermando la volontà di raggiungere una copertura sempre più adeguata del territorio.

La disponibilità di un defibrillatore può risultare determinante in caso di arresto cardiaco, ma restano fondamentali la rapidità dell’intervento e la presenza di persone preparate a utilizzare correttamente il dispositivo. Per questo, accanto all’installazione e al rinnovo delle postazioni, assume un ruolo centrale l’attività di informazione, sensibilizzazione e formazione rivolta alla comunità.

«L’Amministrazione comunale continua a sostenere le iniziative finalizzate a dotare il territorio di dispositivi DAE – dichiara l’assessora Rossana Sordi, che ha curato l’iniziativa –. La rete esistente deve essere ulteriormente implementata per garantire una diffusione sempre più capillare di questi strumenti salvavita. Ma sappiamo anche che il DAE da solo non è sufficiente: un defibrillatore può salvare una vita quando, nei primi minuti di un’emergenza, c’è qualcuno capace di utilizzarlo. Per questo ringraziamo la Croce Rossa per il grande lavoro di sensibilizzazione e formazione che svolge sul territorio e tutti coloro che hanno contribuito al progetto».

Un concetto richiamato anche da Enrico Giacobbe, presidente della Croce Rossa Italiana – Comitato di Casciana Terme. «Un defibrillatore è uno strumento straordinario, ma se nessuno sa utilizzarlo rischia di essere inutile. La vera differenza la fanno le persone: una comunità consapevole, formata e pronta a intervenire è il primo e più importante presidio salvavita».

La Croce Rossa rinnova quindi l’invito alla cittadinanza a partecipare ai corsi dedicati alle manovre salvavita e all’utilizzo del DAE. Poche ore di formazione possono fornire competenze decisive e permettere a chiunque di intervenire correttamente in una situazione di emergenza, in attesa dell’arrivo dei soccorsi.

La nuova postazione è il risultato di una collaborazione che ha coinvolto istituzioni, volontariato, associazioni e cittadini. L’Amministrazione ringrazia il Moto Club Valdera, Agri Enduro e tutte le persone che hanno contribuito alla realizzazione dell’intervento, oltre ai volontari della Croce Rossa e ai cittadini presenti all’inaugurazione.

Il rinnovo della postazione di piazza Garibaldi non rappresenta soltanto l’installazione di un nuovo dispositivo, ma un ulteriore passo nella costruzione di una comunità più consapevole, preparata e protetta.

Last modified: Luglio 16, 2026