San Martino, cena di quartiere in via Cattaneo: oltre 400 adesioni per “Riapriamo il portone!”

Written by Redazione• 1:54 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA- Una lunga tavolata nel cuore del quartiere San Martino per vivere insieme uno dei luoghi simbolo della città. Sabato 18 luglio, a partire dalle 20.30, via Cattaneo ospita “Riapriamo il portone! Cena di quartiere con la Magistratura di San Martino”, iniziativa promossa dall’assessorato allo sport, allo sviluppo delle regate e dei pali remieri del Comune di Pisa.

L’evento è organizzato dalla Magistratura di San Martino, con la partecipazione delle associazioni del territorio e delle attività commerciali della zona, con l’obiettivo di valorizzare il quartiere attraverso un momento di aggregazione e partecipazione aperto alla cittadinanza.

L’iniziativa ha già raccolto oltre 400 adesioni e le prenotazioni sono ancora aperte fino al raggiungimento della capienza massima prevista, pari a circa 500 partecipanti. Per partecipare alla cena è possibile prenotarsi rivolgendosi alla Pasticceria Lando e alla Farmacia San Marco, oppure contattando i numeri 347 2284718, 347 0031350 e 329 3110499.

Per consentire lo svolgimento della manifestazione, sono state disposte modifiche temporanee alla viabilità e alla sosta nell’area interessata. Dalle 17.30 di sabato 18 luglio alle 2 di domenica 19 luglio sarà chiusa al transito veicolare via Cattaneo, nel tratto compreso tra via Fiorentina e via Barattularia. Nella stessa fascia oraria sarà chiuso anche il braccetto del Lungarno Guadalongo in uscita su via Cattaneo.

Sempre dalle 17.30 alle 2, via Tronci avrà il senso di marcia invertito, con direzione da via Fiorentina verso via Corridoni, mentre in via Corridoni, nel tratto compreso tra via Tronci e via Vespucci, sarà istituito il doppio senso di circolazione. All’intersezione tra via Fiorentina e via Tronci sarà inoltre introdotto l’obbligo di dare precedenza.

La corsia riservata ai mezzi pubblici di via Cattaneo sarà delimitata da transenne dalle 17.30 alle 20.15 per garantire la sicurezza dei partecipanti; successivamente, dalle 20.15 alle 2, sarà chiusa al transito.

Sono inoltre previsti divieti di sosta con rimozione coatta in diversi tratti di via Cattaneo, via Fiorentina e via Corridoni, con orari differenziati tra le 10 e le 15 di sabato 18 luglio fino alle 2 di domenica 19 luglio.

Last modified: Luglio 16, 2026