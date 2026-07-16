Pontedera, il sindaco Franconi incontra il nuovo comandante provinciale dei Vigili del Fuoco

Written by Redazione• 2:07 pm• Pontedera, Attualità, Eventi/Spettacolo

PONTEDERA- Il sindaco di Pontedera Matteo Franconi ha ricevuto questa mattina, nella sala consiliare di Palazzo Stefanelli, il nuovo comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Pisa, Antonio Giangiobbe, subentrato recentemente a Nicola Ciannelli.

All’incontro hanno preso parte anche alcuni componenti del distaccamento dei Vigili del Fuoco Volontari di Pontedera. Nel corso del confronto è stata ribadita l’importanza di proseguire il percorso di collaborazione istituzionale già avviato da tempo tra l’Amministrazione comunale e il Corpo dei Vigili del Fuoco.

Il sindaco Franconi ha rivolto al comandante Giangiobbe i migliori auguri di buon lavoro per il nuovo incarico, confermando la piena disponibilità del Comune a dare continuità al lavoro congiunto a tutela della sicurezza del territorio e della comunità.

Last modified: Luglio 16, 2026