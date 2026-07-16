“Energie per la Scuola”, concluso il percorso Enel per gli studenti dell’ITIS Santucci di Pomarance

Written by Redazione• 2:53 pm• Pomarance, Attualità, Eventi/Spettacolo

POMARANCE- Si è concluso con successo a Pomarance il percorso “Energie per la Scuola”, il programma di formazione curato da Enel Workforce Evolution Academy per favorire l’inserimento dei giovani diplomandi nel mondo del lavoro nelle aziende partner del Gruppo Enel.

A portare a termine il percorso sono stati sette neodiplomati della classe quinta dell’ITIS “A. Santucci”: Marco Antognoli, Iacopo Bartolini, Pietro Tedeschi, Amedeo Lupi, Antonio Arturi, Sad Laghyati e Gerald Brahushi.

Il progetto, giunto alla terza edizione a Pomarance e presentato nell’ottobre 2025 per l’anno scolastico 2025/2026, ha previsto 80 ore di lezioni pomeridiane in modalità sincrona e 40 ore di attività laboratoriale al campo scuola EcoTech, nei pressi di Perugia. Un’esperienza che ha permesso agli studenti di rafforzare le competenze teoriche attraverso attività pratiche collegate alle esigenze del settore energetico.

Il corso è stato completamente gratuito per i partecipanti: sia la formazione sia il soggiorno a Perugia per la parte laboratoriale sono stati finanziati integralmente dalle aziende dell’indotto Enel.

L’obiettivo del percorso, ideato dal Gruppo elettrico guidato da Flavio Cattaneo, è ridurre il divario tra domanda e offerta di personale qualificato in un comparto altamente innovativo e in continua evoluzione come quello delle energie rinnovabili, contribuendo al percorso di transizione energetica del Paese.

La gestione del progetto è stata affidata a Orienta, Agenzia per il Lavoro che, in collaborazione con Enel, ha svolto un’analisi dei fabbisogni professionali delle aziende dell’indotto e progettato un percorso formativo mirato alla preparazione delle figure tecniche più richieste. Hanno partecipato al programma le aziende ICET, CST, Goemanutenzioni e Valmec, che hanno seguito gli studenti durante il percorso e, al termine, hanno svolto colloqui conoscitivi con i partecipanti, ritenendoli idonei per future assunzioni.

Per gli studenti si è trattato di un impegno particolarmente intenso: oltre alle normali lezioni scolastiche del mattino, hanno frequentato il corso due pomeriggi a settimana, conciliando la preparazione all’Esame di Stato con una formazione altamente professionalizzante.

«Anche se alcuni argomenti erano già stati affrontati durante le lezioni ordinarie – racconta lo studente Marco Antognoli – è stato interessante approfondirli e vederne l’applicazione pratica. Il corso mi ha sicuramente motivato nello studio perché lo vedevo come un trampolino diretto verso il mondo del lavoro. Sono grato alla scuola e ai docenti, in particolare al professor Luca Antonelli, per averci offerto questa opportunità».

Soddisfazione anche da parte del professor Luca Antonelli, che ha seguito gli studenti durante il percorso. «L’ITIS “A. Santucci” di Pomarance, pur essendo una piccola scuola di provincia, possiede caratteristiche che la rendono una realtà di eccellenza. La scelta di Enel di coinvolgerci in questo progetto ne è un’importante conferma. Ho ricevuto ottimi riscontri dai ragazzi, che hanno affrontato il percorso con grande motivazione e senso di responsabilità. Sono convinto che questa esperienza rappresenterà per loro un’opportunità concreta per entrare rapidamente nel mondo del lavoro e per mettere a frutto le competenze acquisite».

“Energie per la Scuola” rappresenta un esempio concreto di collaborazione tra scuola, imprese e territorio, dimostrando come la formazione tecnica possa rispondere alle esigenze del mercato del lavoro e offrire ai giovani prospettive professionali in un settore strategico per il futuro.

Il programma è giunto al quinto anno in Italia e ha fatto registrare, complessivamente tra settori delle reti elettriche e delle rinnovabili, oltre 1.600 studenti assunti o in via di assunzione in 80 aziende, con il coinvolgimento di più di 130 scuole in tutto il Paese.

Last modified: Luglio 16, 2026