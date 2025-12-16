Pisa–Gerico: avviato il percorso per accogliere due studenti di Medicina all’Università di Pisa

Written by admin• 2:42 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA- Una delegazione del Comune di Pisa e della città gemellata di Gerico è stata ricevuta nei giorni scorsi al Rettorato dell’Università di Pisa per avviare un percorso che permetta a due studenti di Gerico, un ragazzo e una ragazza, di iscriversi al corso di Laurea in Medicina a partire dall’anno accademico 2026/2027.

All’incontro hanno partecipato i rappresentanti di Gerico Mohammad Isayed, Yara Abedrabbo e Omar Alhejazi, l’assessore ai gemellaggi del Comune di Pisa Riccardo Buscemi e i prorettori dell’Ateneo pisano Giovanni Federico Gronchi ed Enza Pellecchia. L’obiettivo è costruire un progetto condiviso che coinvolga, oltre al Comune e all’Università di Pisa, anche Regione Toscana, Azienda Regionale per il Diritto allo Studio, Provincia di Pisa e altri soggetti pubblici e privati, per garantire l’accesso e la frequenza universitaria ai due studenti.

L’incontro si è svolto in occasione della visita a Pisa di otto bambini e bambine di Gerico, tra i 10 e i 12 anni, ospiti del Comune nell’ambito del progetto “Pisa per la Pace”, promosso per la Festa della Toscana 2025 con il contributo del Consiglio regionale della Toscana e della Provincia di Pisa. I giovani, arrivati in città il 9 dicembre, sono stati accolti fino al 13 dicembre grazie alla collaborazione degli Istituti Comprensivi pisani e di otto famiglie del territorio.

Dicembre 16, 2025