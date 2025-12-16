Montescudaio celebra il Natale tra solidarietà e comunità

Written by admin• 2:43 pm• Montescudaio, Attualità, Eventi/Spettacolo

MONTESCUDAIO- Il Comune di Montescudaio invita la cittadinanza a partecipare all’iniziativa in programma venerdì 20 dicembre, a partire dalle ore 16.00, in Piazza Matteotti. Un pomeriggio aperto a tutta la comunità, pensato per condividere lo spirito natalizio all’insegna della solidarietà, della creatività e dello stare insieme.

Durante l’evento sarà inaugurato l’albero di Natale realizzato all’uncinetto dalle donne dell’associazione Montescudaio Rosa, simbolo di partecipazione, impegno e valore dell’associazionismo locale. Nel corso del pomeriggio l’associazione effettuerà anche la donazione di un lettino medico all’ambulatorio comunale, un gesto concreto di attenzione verso i servizi sanitari del territorio.

L’iniziativa sarà accompagnata da dolcetti, biscotti e cioccolata calda offerti grazie alla collaborazione della Proloco Asprom, mentre l’atmosfera natalizia sarà arricchita dalle musiche della Filarmonica di Monteverdi e Canneto, che eseguirà canti tradizionali di Natale.

«Iniziative come queste – sottolinea il sindaco Loris Caprai – restituiscono il valore profondo delle associazioni come veri cuori pulsanti della comunità, capaci di unire le persone, creare legami e rafforzare il senso di appartenenza. È grazie a queste realtà che il nostro paese diventa più solidale, vivo e accogliente».

Last modified: Dicembre 16, 2025