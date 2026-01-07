Pisa diventa passerella a cielo aperto per la moda contemporanea

Written by admin• 9:47 am• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA- Pisa si conferma sempre più protagonista nel panorama della moda contemporanea, trasformandosi in una vera e propria passerella a cielo aperto. Piazza Garibaldi e Borgo Largo hanno infatti ospitato un set fotografico e cinematografico dedicato alla presentazione di nuove collezioni di designer italiani e internazionali, in un dialogo tra moda, architettura e identità urbana.

L’evento è nato dalla collaborazione tra Sarajo Mariotti, Michele Ammaniti e la British School, con l’obiettivo di proporre un progetto di moda immersivo e contemporaneo.

Protagoniste della giornata sono state modelle e baby modelle provenienti da tutta Italia, insieme a Miss Rocchetta Toscana, Ludovica Pieraccioni. Hanno sfilato le creazioni di:

Medina

Sandra Luffarelli

Candy Saenz Florence

Itsime Dress Gallery Atelier

Biagio Silvestri (pellicceria)

Antonia Nicoletti

Un ruolo centrale è stato svolto da Sarajo Mariotti, maestra di portamento e fondatrice della Anastashia Fashion Accademia di Pisa, che attraverso eventi come questo contribuisce a valorizzare la città.

Alla realizzazione dell’iniziativa hanno collaborato anche numerosi professionisti del settore, tra cui il regista e videomaker Fabrizio Ferrante, il fotografo Herlan Garcia e il fotografo Paolo Cantucci.

L’appuntamento conferma Pisa non solo come città d’arte e cultura, ma anche come palcoscenico della moda contemporanea.

