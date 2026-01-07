La storia di una statua italiana per George Washington. Con Silvia Panichi il 14 gennaio a Molina Mon Amour

Written by admin• 10:05 am• San Giuliano Terme, Cultura, Eventi/Spettacolo

MOLINA DI QUOSA – Il terzo appuntamento con “L’arte all’ora del tè”, nella rassegna 2025/2026 di Molina mon amour, vedrà un’immersione nella storia degli Stati Uniti d’America e del loro legame artistico con l’Italia.

Mercoledì 14 gennaio 2026, alle 17, al Magazzino di Antonio, Silvia Panichi racconterà la singolare storia di una statua italiana dedicata a George Washington e lo farà nell’anno in cui si celebrerà il duecentocinquantesimo anno dalla Dichiarazione d’indipendenza. Si tratta di una storia che porterà all’attenzione del pubblico un legame forte e allo stesso tempo unico fra l’arte italiana e i primi anni dell’indipendenza degli Stati Uniti, quando si cercarono maestranze, modelli e materiale proprio in Italia, considerata la maestra dell’arte nel mondo. L’antefatto: quando Thomas Jefferson venne interpellato su chi dovesse realizzare una statua a Washington, rispose: “L’unico in grado di farla è Antonio Canova, in Italia“.

Il Magazzino di Antonio è in piazza Martiri della Romagna 26 a Molina di Quosa (PI). Come da tradizione per questa rassegna di Molina mon amour, verranno serviti tè e biscotti. L’ingresso è riservato ai soci (è possibile tesserarsi in loco).

Biografia di Silvia Panichi. Antichista di formazione, si occupa in particolare di tematiche relative alla trasmissione di temi e modelli classici nell’arte moderna. Insegnante e traduttrice, ha pubblicato per Donzelli, “Roma antica e la nuova America” e, insieme a Vincenzo Farinella, “L’eco dei marmi. Il Partenone a Londra: un nuovo canone della classicità”. Con Donatella Puliga è autrice, per Einaudi, di “In Grecia, Un’altra Grecia, Roma”. Per l’editore Pacini ha scritto la storia di Teresa Mattei. Dal 2000 al 2003 è stata presidente del Consiglio cittadino delle pari opportunità e dal 2008 al 2013 assessore alla cultura del Comune di Pisa. Ha collaborato con Extra Doc Festival nella rassegna di Cinema al Maxxi e con la Festa del Cinema di Roma dal 2018 al 2022. Con Cristina Cagianelli ha curato il volume “Immagini femminili nell’arte pisana”, Edizioni ETS, 2023.

