Università di Pisa, dal 19 gennaio i corsi di recupero del semestre filtro: aperti anche a chi ha zero crediti

PISA- Partiranno il 19 gennaio all’Università di Pisa i corsi di recupero del semestre filtro, rivolti alle studentesse e agli studenti ammessi con riserva ai corsi di Medicina, Odontoiatria, Veterinaria e affini. L’Ateneo ha deciso di estendere la possibilità di accesso anche a chi ha totalizzato zero crediti, ampliando quanto previsto dal Ministero dell’Università e della Ricerca.

«Con questa apertura vogliamo offrire un’opportunità concreta a quasi mille ragazze e ragazzi» dichiara il rettore Riccardo Zucchi. «Anche chi non ha superato il semestre filtro potrà valorizzare il lavoro svolto, utilizzando i crediti acquisiti per proseguire gli studi in altre discipline all’interno dell’Ateneo».

A Pisa il semestre filtro si è concluso con:

230 studenti che hanno superato tutte e tre le prove

studenti che hanno superato tutte e tre le prove 255 che ne hanno superate due

che ne hanno superate due 260 che ne hanno superata una

che ne hanno superata una 997 senza crediti maturati

La graduatoria nazionale finale sarà pubblicata l’8 gennaio, con successivo avvio delle immatricolazioni per gli ammessi. Per gli altri corsi di studio le iscrizioni restano aperte fino al 6 marzo 2026.

I corsi di recupero di Biologia, Chimica e Fisica si terranno dal 19 al 28 gennaio nell’Aula Magna del Polo Carmignani, con possibilità di frequenza anche da remoto. Ogni insegnamento prevede 16 ore di lezioni tenute dai docenti del semestre filtro.

Gli esami per gli studenti ammessi con debiti formativi consisteranno in un test a risposta multipla di 31 quesiti, della durata di 1 ora e 15 minuti, con valutazione in trentesimi. Non è richiesta l’accettazione del voto e, in caso di più tentativi, sarà registrato automaticamente il risultato migliore.

Il calendario prevede:

Fisica : 6, 20 e 24 febbraio

: 6, 20 e 24 febbraio Biologia e Chimica: 7, 21 e 25 febbraio

Per gli iscritti senza crediti saranno organizzate sessioni dedicate.

