Pisa – Cremonese 2-1. Il Pisa non fa sconti, Moreo e Tourè domano la Cremonese

Written by admin• 8:06 pm• Attualità, Pisa, Pisa SC

PISA – Si chiude con la vittoria (2-1) del Pisa l’ultimo atto della stagione 2024-25 alla Cetilar Arena con i nerazzurri che superano così la Cremonese con le reti nel primo tempo di Moreo e nella ripresa del nuovo entrato Tourè. Solo nel recupero la Cremonese segna la rete del 2-1. Il Pisa chiude alla grande una stagione trionfale che lo riporta dopo 34 anni in serie A.

di Antonio Tognoli

PRE GARA. Inzaghi schiera l’ultimo Pisa della stagione. In porta va Nicolas unico nerazzurro sino ad ora a non aver disputato neanche una gara. In difesa riposa Canestrelli e giocano Calabresi, Caracciolo e Giovanni Bonfanti. A centrocampo Piccinini è affiancato a Marin. Sugli esterni Sernicola va a destra, mentre Angori sull’out mancino. In attacco Lind è l’unica punta, supportato da Tramoni e Moreo. La Cremonese risponde con il 3-5-2. Davanti a Fulignati ci sono Ceccherini, Ravanelli e Folino. Majer e Azzi sono gli esterni. L’ex Valoti, Pickel e Gelli occupano la zona nevralgica del campo. In attacco il duo formato da Bonazzoli e De Luca.

IL PRIMO TEMPO. Pisa in giallo fluo, Cremonese con la maglia da trasferta. Inizio veloce della Cremonese. Da un lancio di Fulignati, Nicolas esce avventatamente dalla propria area e si scontra con un compagno. La palla arriva a Bonazzoli che serve per De Luca che insacca a porta vuota, ma è in evidente posizione di fuorigioco. Il Pisa risponde con una punizione dal limite di Angori, con palla di poco alta sopra la traversa che dà l’illusione del gol. Il Pisa gioca bene, in velocità con buoni fraseggi. Moreo servito a centro area tenta di beffare con un pallonetto Fulignati, che però blocca la sfera. Poco dopo, grande azione di Sernicola, palla che attraversa tutta l’area e termina sui piedi di Angori, contro-cross palla a Piccinini, che “strozza” la conclusione con il sinistro con palla respinta dalla difesa grigiorossa. Il Pisa passa meritatamente. Palla riconquistata a centrocampo, Moreo velocissimo si fa trenta-quaranta metri dii campo e lascia partire un destro poco dentro l’area di rigore, palla deviata da Ravanelli alle spalle di Fulignati: 1-0. Nerazzurri in vantaggio in una Cetilar Arena assordante. Vantaggio meritato per la squadra di Inzaghi. Settimo sigillo stagionale per Moreo in questa stagione. La Cremonese accusa il colpo. Il Pisa insiste nei suoi attacchi. Cross di Bonfanti dalla sinistra in mezzo per lo splendido colpo di tacco di Lind che termina alle spalle di Fulignati: 2-0. Giua però annulla per fuorigioco di Bonfanti e il Var conferma la decisione dell’arbitro. I nerazzurri sono un rullo compressore e continuano ad attaccare. Dal corner la palla sbatte sulla schiena di Caracciolo e finisce sul palo. La palla torna al centro dell’area piccola e Fulignati allontana. Pisa sfortunato, ma Cremonese frastornata che subisce ancora la pressione nerazzurra. Secondo corner in pochi minuti, questa volta è Angori ad accentrarsi e con il sinistro accarezza l’esterno della rete. E’ un Pisa scintillante esaltato anche dal tifo dagli spalti che carica la squadra di Inzaghi sul terreno di gioco. Primo ammonito del match è il grigiorosso Majer. Poco prima scontro di gioco duro tra Lind e Ravanelli. Occorrono i sanitari per medicare i due giocatori. Il gioco si ferma per alcuni minuti. Ancora pericoloso il Pisa con il colpo di testa di LInd, palla che termina sul fondo. Nerazzurri ancora pericolosi su palla inattiva con la difesa grigiorossa che questa volta è sembrata statica. Prima della fine della prima frazione ci prova anche Moreo che questa volta chiude troppo la conclusione. Sono due i minuti di recuperi concessi da Giua. Si va al riposo con il Pisa in vantaggio per 1-0.

IL SECONDO TEMPO. Triplo cambio per la Cremonese ad inizio ripresa, nessuno per il Pisa. Inzaghi ripropone i soliti undici. I nerazzurri partono subito all’attacco con uno scambio volante tra Moreo e Tramoni che non si concretizza. La Cremonese risponde con il sinistro di Vazquez dentro l’area, Nicolas blocca in due tempi. Gara però sempre vivace e gradevole. Vanno giù in area di rigore prima Vazquez e poi Tramoni. Per Giua tutto regolare. Intanto Inzaghi inserisce Abildgaard e Castellini. La Cremo però va ancora vicina al gol sull’asse Vazquez-Bonazzoli, ma il sinistro del numero 90 di Stroppa termina a lato. Ha rischiato in questo caso il Pisa. I nerazzurri però si riportano sotto. Castellini prova la punzione ad effetto dalla stessa posizione dove l’altra sera Rus ha segnato il 3-3 al SudTirol: palla di poco alta sopra la traversa. Caracciolo si aggiunge alla lista dei cattivi alla mezzora. Inzaghi inserisce Tourè per Angori e Arena per Moreo a cui l’Arena riserva una standing ovation da brividi. Al minuto 82 il Pisa raddoppia. Tourè conquista palla in area di rigore e lascia partire un piatto destro che si insacca all’incrocio: 2-0. Esplode ancora una volta l’Arena per un Pisa superlativo fino all’ultimo. Dopo la rete del raddoppio nelle file nerazzurri c’è spazio per l’ultimo cambio. Dentro il giovane Tosi, classe 2008, protagonista di una stagione positiva con la Primavera di Innocenti. Al minuto 88 proprio su cross rasoterra da sinistra Tosi in scivolata per poco non trova il 3-0. Il Pisa insiste nei suoi attacchi. Sul gong del 90′ una gran botta dai venti metri di Tramoni coglie in pieno la traversa. Il pubblico applaude convinto e canta. Sono quattro i minuti di recupero assegnati dall’arbitro. C’è spazio al 92′ per la rete del 2-1 della Cremonese con il pallonetto di Bonazzoli che supera Nicolas e fissa il finale sul 2-1.

PISA – CREMONESE 2-1

PISA (3-4-2-1): Nicolas; Calabresi (61′ Castellini), Caracciolo, Bonfanti; Sernicola, Marin (61′ Abildgaard), Piccinini, Angori (76′ Tourè); Moreo (76′ Arena), Tramoni; Lind (83′ Tosi). A disp. Loria, Canestrelli, Hojholt, Vignato, Rus, Solbakken, Morutan. All. Filippo Inzaghi

CREMONESE (3-5-2): Fulignati; Ceccherini, Ravanelli (46′ Moretti), Folino; Majer (70′ Castagnetti), Valoti (81′ Gabbiani), Pickel (46′ Collocolo), Gelli, Azzi; Bonazzoli, De Luca (46′ Vazquez). A disp. Drago, Tannander, Barbieri, Pavesi, Triacca, Vandeputte, Lordkipanidze. All. Andrea Guerra (Stroppa squalifcato)

ARBITRO: Antonio Giua della sezione di Olbia (Ass. Margani-Lombardo). Quarto uomo: Striamo. VAR Camplone. AVAR Muto.

RETI: 22′ Moreo (P), 82′ Tourè (P), 92′ Bonazzoli (C)

NOTE: serata tiepida, terreno in ottime condizioni. Ammonito Majer (C), Caracciolo (P). Angoli 7-1. Rec pt 2′; st 4′.. Spettatori 10.119

Last modified: Maggio 13, 2025