70ª Regata Antiche Repubbliche Marinare: gli equipaggi del “Galeone Rosso” in acqua ad Amalfi

Sabato il palio remiero femminile, domenica quello maschile. L’evento in diretta su Rai 2

PISA – Presentati gli equipaggi maschile e femminile del Galeone Rosso che da giovedì 15 a domenica 18 maggio saranno protagonisti ad Amalfi della 70ª edizione della Regata delle Antiche Repubbliche Marinare.

L’iniziativa si è svolta in Logge dei Banchi, alla presenza del sindaco di Pisa, Michele Conti, dell’assessore alle tradizioni della storia e dell’identità di Pisa, Filippo Bedini, dell’assessore allo sviluppo sportivo delle regate e dei pali remieri, Frida Scarpa, e del direttore tecnico del Galeone Rosso pisano, Leonardo Pettinari. Nell’occasione il Sindaco ha consegnato al direttore tecnico la orifiamma della Repubblica di Pisa che sarà esposta a poppa sul Galeone Rosso.

Il programma della manifestazione prevede una serie di eventi che culmineranno domenica 18 con la sfida remiera tra i quattro equipaggi in rappresentanza di ciascuna delle Repubbliche: Pisa, Venezia, Amalfi e Genova. L’evento sarà trasmesso in diretta su Rai 2 a partire dalle ore 12. Sabato 17 si svolgerà invece il palio remiero con gli equipaggi femminili.

“Come amministrazione comunale – ha dichiarato il sindaco di Pisa Michele Conti – ci tenevano a salutare l’equipaggio del Galeone Rosso prima della partenza per Amalfi e a far sentire loro la nostra vicinanza. In questi anni il Comune di Pisa ha fatto investimenti importanti per permettere alla squadra di crescere, compresi gli interventi sulle barche che sono state messe a punto per consentire ai nostri atleti di gareggiare al meglio. Pettinari e tutto lo staff tecnico hanno lavorato al massimo, allenando i ragazzi con costanza e dedizione e preparandosi ad una sfida che si terrà in mare ad Amalfi. Sono sicuro che l’equipaggio raggiungerà un risultato importante, che si inserirà all’interno di questo maggio 2025, così ricco di sorprese e grandi soddisfazioni per lo sport a Pisa. Grazie a tutti i membri del Galeone Rosso e in bocca al lupo per la 70° edizione delle Regata delle Repubbliche Marinare.”

“La città di Pisa è profondamente legata alla Regata delle Antiche Repubbliche Marinare – dichiara l’assessore alle tradizioni della storia e dell’identità di Pisa, Filippo Bedini – la sente propria e ci segue con grande partecipazione. I nostri atleti raccolgono una eredità importate, della quale devono andare fieri: il 17 e 18 maggio rappresenteranno la Repubblica di Pisa. Quindi non portano in gara solo dei colori: rappresentano un’intera comunità, con una storia gloriosa. Con il personale del Comune siamo già ad Amalfi e abbiamo completato tutte le attività preliminari in vista di questa importante edizione della Regata. Sarà la 70ª, un traguardo simbolico a cui teniamo in modo particolare. Per noi rappresenta il coronamento di un percorso avviato ormai da qualche anno: inizialmente centrato sull’aspetto rievocativo, oggi sempre più orientato anche verso la dimensione sportiva. L’ultima edizione a Genova ha segnato un punto di svolta, dimostrando che possiamo essere realmente competitivi anche in gara. Ci auguriamo dunque un risultato che possa valorizzare un momento molto positivo per lo sport pisano e dare ancora più lustro alla nostra città. La sfida è certamente impegnativa, ma siamo pronti a dare il massimo per tenere alta la bandiera di Pisa”.

“E’ una manifestazione in cui aspetti rievocativi e sportivi si fondono in maniera straordinaria, dando vita a un evento dal forte valore identitario per la nostra città – dichiara l’assessore allo sviluppo sportivo delle regate e dei pali remieri, Frida Scarpa. Un sentito ringraziamento va al direttore tecnico Leonardo Pettinari, al direttore sportivo Luca Gagetti e all’allenatore Alessandro Simoncini, ai quali è stato affidato il nuovo corso delle regate e dei pali remieri. Il loro lavoro ha coinvolto sia l’aspetto sportivo sia quello tecnico delle imbarcazioni, che quest’anno – vista la competizione in mare – potranno incidere ancora di più sull’esito finale. È un momento storico per lo sport pisano: dalla promozione del Pisa in Serie A, che ci riempie di orgoglio, all’attesissimo arrivo di tappa del Giro d’Italia, previsto il 20 maggio, a 45 anni dall’ultima volta. Siamo consapevoli del percorso di crescita intrapreso dalla squadra, del lavoro svolto e dell’impegno profuso. Un anno in più di esperienza rappresenta un valore aggiunto e ci auguriamo che i progressi si riflettano anche in gara. A tutti rinnovo i complimenti per la dedizione e la convinzione dimostrate in questi mesi: l’Amministrazione ha lavorato per garantirvi le migliori condizioni possibili. Ora è il momento di dare il massimo”.

Equipaggio Regata Repubbliche Marinare

Pazzagli Andrea

Mancini Nicola

Tonini Simone

Torre Niels

Pesce Luca

Meliani Emanuele

Garruccio Francesco

Pioli Leonardo

Melosi Alessio

Barandoni Simone

Giuntini Lorenzo (timoniere)

Equipaggio Femminile

Masseria Clara

Demartino Veronica

Benvenuti Chiara

Persico Giulia

Gnassi Anita

Terrazzi Silvia

Piazzolla Paola

Pettinari Alice

Bianchi Isabella

Storace Zoe

Gagetti Eva

Giuntini Lorenzo (timoniere)

Staff tecnico

Direttore tecnico: Leonardo Pettinari

Direttore sportivo: Luca Gagetti

Allenatore: Alessandro Simoncini

Nostromi: Riccardo Migliaccio, Marco Mancini

Il programma. Il programma della manifestazione prevede una serie di eventi, in programma per giovedì 15 e venerdì 16 maggio. Gli appuntamenti principali si terranno invece sabato 17 e domenica 18 maggio. Il programma completo è disponibile a questo link: https://www.repubblichemarinare.org/programma/.

Sabato 17 maggio

– ore 17:45, Palio remiero con equipaggi femminili con partenza dallo specchio acqueo di Marmorata e arrivo ad Atrani

– ore 18:00, Presentazione degli equipaggi della 70esima edizione della Regata ARMI in Piazza Umberto I ad Atrani

– ore 19:30, Partenza del Corteo Storico delle Antiche Repubbliche Marinare, con sfilata da Atrani ad Amalfi. Nel corso della sfilata del Corteo Storico è previsto il passaggio ravvicinato della “Vespucci”, nave scuola della Marina Militare italiana, nella baia di Amalfi.

– ore 20:30, Arrivo del Corteo Storico delle Antiche Repubbliche Marinare sulle scale della Cattedrale ad Amalfi

– ore 23:45, Spettacolo pirotecnico sulla baia di Amalfi

Domenica 18 maggio

– ore 12:30, Palio Remiero delle Antiche Repubbliche Marinare Italiane, con partenza dallo specchio acqueo di Vettica di Amalfi ed arrivo alla Marina Grande di Amalfi

– ore 13:15, Premiazione degli equipaggi in Piazza Flavio Gioia ad Amalfi

La Regata delle Antiche Repubbliche marinare (o Palio delle Antiche Repubbliche Marinare) è una manifestazione sportiva che si ispira a una rievocazione storica istituita nel 1955, con lo scopo di celebrare le imprese e la rivalità delle più note Repubbliche marinare italiane: Amalfi, Genova, Pisa e Venezia. L’evento, disputato sotto l’alto patronato del Presidente della Repubblica Italiana, è preceduto da un Corteo storico, durante il quale sfilano i figuranti che vestono i panni di antichi personaggi che caratterizzarono ciascuna Repubblica. Nel caso di Pisa ha come principale protagonista Kinzica de’ Sismondi, l’eroina che, secondo la leggenda, nel 1044 salvò la patria dall’assalto e dalla razzia dei saraceni.

Ogni equipaggio che partecipa alla Regata è composto da 8 vogatori e un timoniere mentre le imbarcazioni sono lunghe 15 metri e larghe 1, 70 metri. I galeoni, costruiti su modelli del XII secolo, sono realizzati sulla linea delle antiche “Galere” o “Feluche di rappresentanza” e dipinti con i colori tradizionali dei simboli delle quattro antiche repubbliche marinare: rosso con aquila per Pisa, bianco con drago per Genova, verde con leone per Venezia e azzurro con cavallo alato per Amalfi. La città vincitrice si aggiudicherà il trofeo in oro e argento realizzato dalla scuola orafa fiorentina, che verrà rimesso in palio in occasione della regata successiva.

Pisa vanta 8 vittorie, l’ultima risale al 2010. Nel 2024 la Regata si è svolta a Genova ed è stata vinta dal galeone bianco di Genova, seguita da Pisa, Venezia e Amalfi.

Maggiori informazioni sul sito ufficiale www.repubblichemarinare.org

