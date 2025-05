La Polizia Municipale si rafforza: in arrivo nuove assunzioni

Written by admin• 8:29 pm• Attualità, San Giuliano Terme

SAN GIULIANO TERME – Prosegue il piano di rinforzo della Polizia municipale di San Giuliano Terme con l’assunzione di nuovi operatori. A parlarne l’assessore alla Polizia municipale Marco Balatresi.

“Queste assunzioni si inseriscono in un piano di rafforzamento della struttura, con l’obiettivo di migliorare la presenza sul territorio e rispondere con maggiore tempestività alle richieste dei cittadini – spiega l’assessore -. Sono previsti gli inserimenti di due nuovi istruttori di vigilanza, possibilmente già nei mesi estivi, a seguire è in previsione il concorso per il posto di funzionario di vigilanza”.

Negli ultimi anni, con particolare intensificazione negli ultimi mesi, la Polizia Municipale ha gestito anche numerose richieste provenienti dalle forze dell’ordine statali, in un contesto di crescente coinvolgimento nella sicurezza urbana.

“Il nostro personale è spesso chiamato a intervenire anche per attività che ricadrebbero nella competenza di altri livelli istituzionali. Prendiamo in considerazione il periodo tra agosto 2024 e febbraio 2025 dove sono state gestite 66 richieste arrivate da Questura, Carabinieri, 118 e 112. A queste si aggiungono 47 servizi straordinari, due arresti in flagranza di reato, emergenze meteo e sequestri di immobili. È evidente che i Comuni stanno sopperendo a carenze strutturali di risorse statali. Per questo, abbiamo aperto un dialogo con la Questura per definire forme di collaborazione più efficaci. La sicurezza deve essere il frutto di una vera solidarietà istituzionale, non un carico squilibrato sulle autonomie locali. Il principio di sussidiarietà deve essere accompagnato da adeguati mezzi economici e umani, altrimenti diventa solo uno scarico di responsabilità”.

Sono alcune delle caratteristiche di un territorio molto esteso ed articolato, confinante con la città di Pisa, altri comuni dell’area pisana e la provincia di Lucca, aspetti che ne caratterizzano i tratti di un’area fortemente sollecitata dal punto di vista veicolare vista la fitta rete viaria. Solo pochi giorni fa la Polizia municipale ha bloccato tempestivamente, dopo un breve inseguimento, un uomo che aveva eluso un posto di blocco sull’Aurelia dandosi alla fuga.

“Purtroppo non siamo nuovi a situazioni del genere: le strade statali, come altre arterie stradali sangiulianesi non sono immuni agli attraversamenti di persone o mezzi che si muovono nell’illegalità ed anche per questo l’Amministrazione ha recentemente arricchito il parco mezzi con due nuove auto performanti. L’introduzione di questi due nuovi veicoli rientra in un programma di progressivo rinnovamento della flotta, che conta oggi sette mezzi e due motociclette. Parliamo di vetture utilizzate intensamente ogni giorno e che devono garantire affidabilità, sicurezza e prontezza operativa. Non si tratta di un “lusso”, come qualcuno strumentalmente e propagandisticamente vuol fare intendere, ma di un investimento per mantenere ed implementare l’efficienza dei servizi e non per la “rappresentanza”. Le notizie degli ultimi giorni, con l’inseguimento sull’Aurelia terminato in tempi brevi, ci hanno dato ragione: auto performanti utilizzate nei posti di blocco sulle strade statali consentono, come l’altro giorno, di acciuffare velocemente chi viaggia al di fuori delle regole stradali e della legge, riducendo i tempi di eventuali inseguimenti e andando a ridurre i rischi per gli utenti della strada ed ovviamente per i dipendenti alla guida”.

“Strumentalizzazioni – specifica – sforate addirittura in congetture su ipotetiche riorganizzazioni dei turni serali e domenicali e, addirittura, di un certo malessere all’interno del Corpo, ma ad oggi non è stato emanato alcun atto formale che sancisca la soppressione dei turni serali o festivi. Eventuali rimodulazioni sono avvenute per esigenze operative, nel pieno rispetto delle risorse umane disponibili. Quanto al clima interno, tengo a sottolineare che non ci sono segnalazioni ufficiali né da parte del personale né delle organizzazioni sindacali. Il confronto con i rappresentanti dei lavoratori è continuo e trasparente. Ritengo che l’unico modo per tutelare la serenità del personale sia attenersi a fatti oggettivi e a canali di dialogo istituzionali”.

Anche sui fondi previsti dall’articolo 208 del Codice della strada che stabilisce come ripartire le risorse e che hanno consentito investimenti importanti, Balatresi presenta i fatti concreti all’interno del consuntivo 2024.

“Nel rispetto della normativa vigente, circa il 50% delle somme incassate è stato destinato alla copertura delle spese generali dell’Ente. La parte restante è stata ripartita in modo mirato: oltre 116mila euro sono stati destinati alla sostituzione, all’ammodernamento, alla messa a norma e alla manutenzione della segnaletica stradale; oltre 116mila per il potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l’acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale; oltre 233mila euro sono stati invece impiegati per la manutenzione delle strade di proprietà dell’ente, compresa l’installazione e il potenziamento delle barriere e la sistemazione del manto stradale. Si tratta di interventi che vanno a beneficio diretto della sicurezza di tutti. Queste cifre sono il risultato di un ulteriore incremento avvenuto con l’approvazione del rendiconto di bilancio in Consiglio comunale. Nonostante i vincoli imposti e i trasferimenti spesso insufficienti da parte di questo governo nazionale, riusciremo a investire in sicurezza e infrastrutture”.

“Questo – prosegue – è il risultato di una gestione oculata e responsabile, che ha a cuore il benessere del territorio. Anche qui, dall’opposizione, sono arrivate ricostruzioni artificiose, completamente errate, quasi a dimostrare una conoscenza molto scarsa della materia. Infatti, in una critica recente dove si citavano tipologie di intervento che l’opposizione riteneva da supportare, sono riportate alcune tipologie che però non sono finanziabili attraverso i proventi dell’articolo 208. Da chi fa il rappresentante politico da diversi anni ci si aspetterebbe un po’ più di preparazione amministrativa. Poi, citando nuovamente l’approvazione del rendiconto di bilancio nella quale sono stati incrementati gli interventi da finanziare con i proventi del 208, sottolineo con amarezza che durante la seduta, non solo questa, l’opposizione sia sempre fuori dall’aula. Compresa la Consigliera che sbaglia a citare la tipologia degli interventi”.

“Crediamo in un modello di sicurezza che non sia solo controllo, ma si inserisce in un contesto più ampio di diritti sociali. Fornire mezzi adeguati, valorizzare il lavoro degli agenti e costruire un territorio più inclusivo sono elementi dello stesso percorso, con politiche che riducano le disuguaglianze e migliorino la qualità della vita di tutti. Continueremo a lavorare in questa direzione. Colgo l’occasione per ringraziare, ancora una volta, le donne e gli uomini della nostra Polizia municipale, che rappresentano un presidio prezioso di sicurezza, vicinanza ed umanità. È anche grazie al loro impegno quotidiano che la nostra comunità può guardare al futuro con fiducia”, conclude Balatresi.

Maggio 13, 2025