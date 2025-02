Pisa Comune Plastic Free 2025

Written by admin• 6:13 pm• Attualità, Pisa

Giulia Gambini: “Siamo l’unica città capoluogo della Toscana a ottenere il riconoscimento un risultato importante che premia il nostro impegno“

PISA – La nostra città è uno dei “Comuni Plastic Free 2025”. Superando il rigoroso iter di valutazione, è così entrato a far parte del novero delle 122 città italiane che si sono distinte per la lotta contro gli abbandoni illeciti, per la promozione di comportamenti responsabili e le opere di sensibilizzazione sul territorio nonché per l’impegno in una gestione virtuosa dei rifiuti urbani. Ad annunciarlo Luca De Gaetano, presidente e fondatore di Plastic Free Onlus, associazione ambientalista attiva dal 2019 nel contrasto all’abuso e alla dispersione della plastica nell’ambiente, che ne verifica le azioni messe in campo da ogni amministrazione candidata.

«È un risultato importante – ha commentato Giulia Gambini, assessore all’ambiente del Comune di Pisa – che premia l’impegno e il rapporto sinergico in materia di tutela ambientale tra amministrazione comunale e Plastic Free. Questo riconoscimento costituisce una tappa importante del percorso che da tempo condividiamo con la onlus, rappresentato non solo da azioni concrete effettuate sul territorio ma anche da programmi di prevenzione tramite sensibilizzazione ed educazione ambientale. Questo riconoscimento, oltre alla soddisfazione di essere l’unica città capoluogo della nostra Regione ad essere premiata, rafforza la volontà e la determinazione del comune di Pisa ad impegnarsi sempre maggiormente per una città sempre più sostenibile e che rispetti e tuteli l’ambiente. Gli effetti del consumo della plastica, dell’abbandono di questo materiale e della scarsa differenziazione hanno effetti dannosi per il nostro ambiente in particolare anche per i nostri mari e per questo l’impegno per preservare l’ecosistema e la biodiversità devono essere massimi e quotidiani. L’ecologismo è un tema complesso e molto delicato nel quale fondamentale è fare rete coinvolgendo cittadini, associazioni e enti competenti, in modo da poter sviluppare la propria strategia a 360 gradi. Per l’amministrazione comunale è fondamentale far comprendere a tutti i cittadini il valore ed il contributo di ciascuno perché anche il semplice gesto quotidiano di ciascuno può avere un forte impatto per il nostro ambiente».

Fra i punti di forza valutati nella domanda presentata dall’ufficio ambiente del Comune di Pisa, la presenza di canali di comunicazione diretta tra la cittadinanza e il comune per attivare le segnalazioni di abbandoni illeciti e di rifiuti nel territorio; conseguenti interventi tempestivi coadiuvati dalla presenza di un sistema di sanzioni funzionante; iniziative informative sul corretto smaltimento dei rifiuti e del monouso; presenza di sistemi di riduzione della plastica monouso presso gli istituti scolastici, così come l’installazione di casette dell’acqua in modo proporzionale al numero di abitanti; vigilanza sulla corretta gestione dei cassonetti della spazzatura e dei cestini nelle aree pubbliche, nonché vigilanza sui sistemi di conferimento per evitare la dispersione del rifiuto.

