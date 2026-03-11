Pisa – Cagliari, tutti i precedenti

Written by Redazione• 9:28 am• Pisa SC

PISA – Nerazzurri e rossoblu si sono affrontati in 10 Campionati, spaziando dalla Serie A sino alla Serie C ed i relativi 21 confronti complessivi – compreso il 2-2 dell’andata alla “Unipol Domus” – hanno determinato una situazione di sostanziale parità, ovvero con 6 vittorie a 5 a favore dei sardi e 10 pari, e questi ultimi a farsi preferire (26 a 20) anche per il maggior numero di reti realizzate – condizionato da due affermazioni per 4-0 e 3-0 – mentre se analizziamo i soli precedenti all’ombra della Torre Pendente il bilancio pende nettamente a favore del Pisa che può vantare 4 successi a fronte di 5 pari ed una sola affermazione del Pisa, oltre ad 11 reti realizzate ed altrettante 7 subite.

di Giovanni Manenti

La Storia dei due Club fa sì che, dopo una prima sfida nella stagione 1934-’35 tra i Cadetti, Cagliari e Pisa si affrontino nel biennio 1961-”62 in Serie C ad inizio anni ’60 – nella seconda stagione lottando per conquistare la Promozione in B ed in cui, curiosamente, si registrano le uniche due rispettive vittorie esterne (1-0 dei nerazzurri e 4-0 dei rossoblù) – per poi ritrovarsi di fronte in 6 occasioni (equamente divise fra Serie A e Serie B) tra la fine degli anni ’60 e l’inizio degli anni ’90, arco temporale coincidente in larga parte con la “Era Anconetani” per i toscani e, viceversa, con il “Periodo d’Oro” dei sardi con tanto di conquista delle “storico” Scudetto nel 1970, prima di un ultimo, recente confronto nel Torneo Cadetto 2022-’23 ad oltre 30 anni di distanza.

Tale circostanza sta a significare come siano le sfide nel Torneo Cadetto ad essere complessivamente le più numerose, con 5 Campionati disputati ed un bilancio complessivo di 3 affermazioni per parte e 4 pari, mentre avendo riferimento ai soli match disputati in terra toscana si registrano 3 vittorie dei nerazzurri rispetto a 2 pari, con 8 reti realizzate e 5 subite.

Per quanto viceversa concerne i tre unici precedenti nella Massima Serie fra le due squadre, il primo si svolge il 20 aprile 1969 per la 26esima giornata, con il Cagliari in piena corsa per lo Scudetto, secondo in Classifica con 35 punti a pari merito con il Milan ed a due lunghezze di distacco dalla Fiorentina, mentre il Pisa è terz’ultimo a quota 18 con una lunghezza di margine sul trio composto da Atalanta, Sampdoria e Vicenza, gara che si conclude sul pari a reti bianche e che “passa alla Storia” per il calcio di rigore parato da Annibale a Riva nella ripresa, alimentando le speranze di salvezza dei nerazzurri, viceversa naufragate con il solo punto conquistato nei residui quattro turni, così da abbandonare la Categoria, penultimi a quota 20, mentre i rossoblù sardi concludono il Campionato al secondo posto alla pari con il Milan a quattro lunghezze dalla Fiorentina Campione d’Italia.

Con il Cagliari a restare quasi stabilmente (fatto salvo un triennio fra i Cadetti a cavallo anni ’80) nella Massima Divisione ed il Pisa viceversa a vivere gli anni ’70 prevalentemente in Serie C, ecco che rossoblù e nerazzurri si affrontano di nuovo dove si erano lasciati, vale a dire nella Massima Divisione il 20 febbraio 1983 per il 20esimi turno, con i padroni dl casa terzultimi a pari merito con l’Ascoli con 16 punti e gli ospiti appena un gradino più su a quota 17, così che l’identico esito di 0-0 della precedente sfida è ben accetto da entrambe le formazioni, costituendo un altro mattoncino su cui i nerazzurri costruiscono la permanenza in A (11esimi con 27 punti), mentre i sardi retrocedono a causa della sconfitta per 0-2 all’ultima giornata nello scontro diretto con l’Ascoli..

Le alterne fortune delle due squadre nel corso dei successivi anni ’80 fanno sì che le stesse si affrontino in tre Tornei (1984-’85, 1986-’87 e 1989-’90) Cadetti, riuscendo nell’ultimo caso ad ottenere entrambe la Promozione nella Massima Serie in cui va pertanto in scena la terza ed ultima sfida a fine ottobre 1990 per la settima giornata, con il Pisa 11esimo con 5 punti assieme a Bari, Genoa, Napoli e Fiorentina – ma reduce dalla pesante sconfitta per 3-6 a San Siro con l’Inter – mentre il Cagliari è penultimo a quota 3, così che il successo per 1-0 dei nerazzurri, maturato grazie ad un’autorete di Pulga al 20′, consente agli stessi di portarsi in settima posizione, anche se poi il disastroso andamento nel Girone di ritorno (con soli 8 punti conquistati) rispetto ai 19 ottenuti dai rossoblù, consente a questo ultimi di raggiungere la salvezza a fine stagione a quota 29, mentre il Pisa dà l’addio alla Categoria (terz’ultimo a quota 22) sino al corrente Campionato.

Riepilogo gare Pisa-Cagliari all’Arena Garibaldi in Serie A (una vittoria Pisa e due pareggi):

20.04.1969 – 26.a giornata: Pisa – Cagliari 0-0

20.02.1983 – 31.a giornata: Pisa – Cagliari 0-0

28.10.1990 – 7. Giornata: Pisa – Cagliari 1-0 (20’ aut. Pulga)

Riepilogo gare Pisa-Cagliari all’Arena Garibaldi nel Torneo Cadetto (3 vittorie Cagliari e 2 pareggi):

17.03.1935 – 20.a giornata: Pisa – Cagliari 2-1 (13’ rig, 75’ Preti; 25’ Biccilleri)

04.11.1984 – 8.a giornata: Pisa – Cagliari 1-0 (79’ Giovannelli)

11.01.1987 – 17.a giornata: Pisa – Cagliari 3-2 (29’ Cuoghi, 49’ Cecconi, 64’ Ipsaro; 25’ Pani, 39’ Pellegrini)

20.05.1990 – 36.a giornata: Pisa – Cagliari 2-2 (2’ Neri, 58’ Incocciati; 20’ Valentini, 68’ Provitali)

10.04.2023 – 32.a giornata: Pisa – Cagliari 0-0

