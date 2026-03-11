Sicurezza urbana, Pasqualino (Lega): “Sul taser basta battaglie ideologiche, servono strumenti concreti per tutelare agenti e cittadini”

Written by Redazione• 10:07 am• Pisa, Politica

PISA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Giovanni Pasqualino, Caprogruppo Lega.

“Il taser resta uno strumento necessario per la sicurezza urbana”

La Lega interviene sulla proposta avanzata dalla sinistra di eliminare la dotazione del taser alla Polizia Municipale, invitando a riportare il confronto su un piano di responsabilità istituzionale. Secondo il partito, la sicurezza urbana è un tema troppo delicato per essere affrontato con approcci ideologici o con scelte che rischiano di indebolire l’azione quotidiana delle forze dell’ordine.

«Il taser – sottolinea Pasqualino – è uno strumento operativo moderno, previsto dalle normative vigenti e introdotto proprio per consentire interventi più efficaci e meno rischiosi rispetto ad altre forme di coercizione». Il dispositivo, spiegano, permette agli agenti di gestire situazioni critiche riducendo il ricorso alla forza fisica e aumentando la tutela sia degli operatori sia dei cittadini.

Il partito esprime sorpresa per una proposta che, a suo giudizio, va nella direzione opposta rispetto alla crescente richiesta di sicurezza sul territorio. «Si tratta più di una presa di posizione politica che di una risposta concreta alle esigenze della comunità e degli stessi agenti chiamati a operare in contesti complessi».

Per la Lega, mettere in discussione il taser significherebbe aprire la strada a un ridimensionamento degli strumenti a disposizione delle forze dell’ordine. «Pretendere che chi garantisce la legalità operi senza adeguati mezzi operativi è un paradosso che non condividiamo».

Il partito ribadisce quindi la propria posizione: sostenere chi lavora per la sicurezza pubblica garantendo strumenti adeguati, formazione e pieno supporto istituzionale. «Per questo respingiamo la proposta di eliminare il taser e continueremo a lavorare affinché prevalga una linea di buon senso, orientata alla tutela concreta della sicurezza urbana e al rispetto del lavoro degli agenti della Polizia Municipale».

