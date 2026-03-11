Pisa-Cagliari, domenica attiva la ZTL a Porta a Lucca dalle 13

Written by Redazione• 1:56 pm• Pisa, Attualità, Pisa SC, TOP NEWS HOME PAGE

PISA- In occasione della partita Pisa-Cagliari, in programma domenica 15 marzo alle ore 15, saranno attive le telecamere della Zona a Traffico Limitato (ZTL) nel quartiere Porta a Lucca a partire dalle 13.00.

La fase di pre-esercizio della ZTL nelle giornate di gara del Pisa Sporting Club prenderà il via proprio con la sfida contro il Cagliari: i varchi elettronici entreranno in funzione due ore prima del calcio d’inizio e resteranno attivi fino al termine del primo tempo.

I veicoli già parcheggiati nella zona prima dell’attivazione potranno rimanere in sosta e uscire liberamente dalla ZTL in qualsiasi momento. L’accesso ai motorini resterà consentito senza limitazioni.

Possono ottenere l’autorizzazione all’ingresso, previa registrazione sul sito www.pisamo.it, i residenti e domiciliati nella ZTL, i residenti nelle aree limitrofe previste dall’ordinanza, i titolari di contrassegno disabili (CUDE) e i familiari che assistono persone con disabilità grave. Previsti permessi anche per veicoli aziendali intestati a residenti o domiciliati, per i titolari di attività commerciali e per i clienti dei negozi presenti nella ZTL, la cui targa dovrà essere registrata dall’esercente entro 24 ore dall’accesso.

Per richiedere il permesso è necessario accedere al portale Pisamo, effettuare la registrazione (anche tramite SPID o CIE) e selezionare la voce “Richiedi un nuovo permesso – Autorizzazione Solo ZTL”, scegliendo tra le opzioni dedicate ai residenti, domiciliati o attività commerciali.

I varchi di ingresso alla ZTL sono stati installati in diverse vie del quartiere, tra cui via Ugo Rindi, via Collodi, via Pisanello, via Cecco di Pietro, via XXIV Maggio, viale Giovanni Pisano, via Randaccio, via Fabio Filzi, via di Gello, via Torino, via Savona, via Cagliari, via Palermo, via Olbia, via Lucchese, via Molise, via Luigi Bianchi e via Piave. I varchi di uscita, con funzione di prevenzione dei comportamenti di guida scorretti, si trovano invece in via Tommaso Pisano, via Marche, via Diaz e via Milano.

Per informazioni è possibile contattare Pisamo al numero 050 7062 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.15 e dalle 14.15 alle 17) oppure scrivere a frontoffice@pisamo.it.

Last modified: Marzo 11, 2026