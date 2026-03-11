La Penna dirigerà Pisa – Cagliari

Written by Redazione• 2:28 pm• Pisa SC

PISA – Sarà il 42enne romano Federico La Penna della Sezione di Roma 1 l’arbitro designato a dirigere la sfida di domenica prossima 15 marzo 2026 alla “Cetilar Arena” tra Pisa e Cagliari.

Il fischietto capitolino sarà coadiuvato dai guardalinee Filippo Bercigli della Sezione di Firenze e Marco Trinchieri della Sezione di Milano, con Francesco Fourneau della Sezione di Roma 1 in veste di quarto uomo, mentre in sala VAR sarà presente Daniele Paterna della Sezione di Teramo, assistito da Giacomo Camplone della Sezione di Pescara.

Dopo un triennio (2006-’09) a dirigere incontri di Serie D ed analogo periodo in Serie C, La Penna entra a far parte dei ruoli della CAN A.B a partire dalla stagione 2012-’13 che lo vede arbitrare 17 gare del Torneo Cadetto, oltre ad esordire nella Massima Divisione il 19 maggio 2013 all’ultima giornata, in Atalanta-Chievo, conclusa in parità 2-2.

Ad oggi, il Curriculum del Direttore di gara della Capitale conta 129 presenze in Serie B e 96 in Serie A, di cui 11 nella corrente stagione, tra cui Napoli-Juventus (2-1) del 7 dicembre scorso, Atalanta-Inter (0-1) del 28 successivo e, soprattutto, la recente e discussa Inter-Juventus (3-2) di metà febbraio 2026 che porta La Penna ad essere designato per due successive gare del Torneo Cadetto, SudTirol-Venezia (1-1) di fine febbraio e Frosinone-Sampdoria (3-0) di domenica scorsa. .

Per quanto concerne i precedenti coi nerazzurri, sono cinque le occasioni in cui La Penna ha diretto il Pisa, ad iniziare da Pro Vercelli-Pisa 0-0 del 25 settembre 2011 alla quarta giornata del Campionato di Lega Pro-Prima Divisione 2011-’12, mentre le restanti quattro fra i Cadetti, a partire da Pisa-Carpi 0-0 di fine febbraio 2017 valevole per la 28esima giornata, cui seguono Reggina-Pisa 0-2 (reti di Gargiulo e Gliozzi su rigore) alla 24esima giornata e, curiosamente, Pisa-Cagliari 0-0 alla 32esima del Torneo 2022-’23 per poi arbitrare il più recente Catanzaro-Pisa 0-0 del 19 gennaio 2025 valevole per la 22esima giornata del Torneo 2024-’25, per un bilancio complessivo, pertanto, di una vittoria e quattro pari, con la curiosità che i nerazzurri non hanno mai subito reti..

Designazioni 28esima giornata Serie A 2025-’26:

Torino – Parma – Fabio Maresca della Sezione di Napoli

Inter – Atalanta – Gianluca Manganiello della Sezione di Pinerolo

Napoli – Lecce – Rosario Abisso della Sezione di Palermo

Udinese – Juventus -Maurizio Mariani della Sezione di Aprilia

Verona – Genoa – Matteo Marchetti della Sezione di Ostia Lido

Pisa – Cagliari – Federico La Penna della Sezione di Roma 1

Sassuolo – Bologna – Kevin Bonacina della Sezione di Bergamo

Como – Roma – Davide Massa della Sezione di Imperia

Lazio – Milan – Marco Guida della Sezione di Torre Annunziata

Cremonese – Fiorentina – Marco Di Bello della Sezione di Brindisi

