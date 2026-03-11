A Cascina il docufilm “Giulio Regeni: tutto il male del mondo”

Written by Redazione• 1:44 pm• Cascina, Attualità, Eventi/Spettacolo

CASCINA – A dieci anni dall’uccisione al Cairo di Giulio Regeni, il Comune di Cascina e la Città del Teatro promuovono un’iniziativa pubblica di memoria e impegno civile con la proiezione del docufilm “Giulio Regeni: tutto il male del mondo”, realizzato dal regista Simone Manetti. L’appuntamento è per martedì 24 marzo alle ore 18 alla Città del Teatro.

Alla proiezione saranno presenti il regista Simone Manetti e l’avvocata Alessandra Ballerini, legale della famiglia Regeni, che in questi anni ha seguito con determinazione il percorso giudiziario culminato nell’apertura, a Roma, del processo nei confronti di quattro appartenenti ai servizi di sicurezza egiziani, imputati per il sequestro, le torture e l’omicidio del ricercatore friulano. Al termine della proiezione, che sarà anticipata da un video messaggio dei genitori di Giulio, il regista Manetti e l’avvocata Ballerini risponderanno alle domande del pubblico in sala.

L’iniziativa, oltre al Comune di Cascina, vede l’adesione di venti amministrazioni comunali del territorio e della Provincia di Pisa, a testimonianza di una volontà condivisa di tenere viva l’attenzione su una vicenda che interpella le istituzioni, la politica e la coscienza civile del Paese.

Il docufilm ripercorre la storia di Giulio Regeni – giovane ricercatore impegnato in un dottorato per l’Università di Cambridge – e gli anni segnati dalla richiesta di verità e giustizia portata avanti con coraggio dalla famiglia e dai suoi legali. Un racconto che intreccia giustizia, memoria, diritti. L’evento rappresenta un momento pubblico di riflessione e partecipazione, rivolto alla cittadinanza, alle associazioni, al mondo della scuola e a tutte le realtà del territorio che credono nel valore della memoria come impegno concreto per il presente.

L’ingresso, su prenotazione presso la piattaforma Eventbrite.it, è a offerta libera e il ricavato sarà devoluto al Comitato Verità per Giulio Regeni.

