Il concerto-tributo “Come è profondo il mare” omaggio a Lucio Dalla al Lumière di Pisa

Written by Antonio Tognoli• 5:47 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – L’Associazione The Thing e il Lumière di Pisa sono lieti di ospitare venerdì 6 marzo 2026 alle ore 21 lo spettacolo musicale “Come è profondo il mare“, omaggio a Lucio Dalla, interpretato dai musicisti Giulia Pratelli, Luca Guidi e Gio Mannucci.

Un concerto–tributo che attraversa il repertorio di uno dei più grandi cantautori italiani, restituendone la profondità poetica e l’inesauribile capacità narrativa. Il progetto nasce dal desiderio di rendere omaggio alla figura di Lucio Dalla non solo come musicista, ma come autore capace di leggere il proprio tempo e di trasformarlo in racconto universale.

Attraverso il loro spettacolo, Pratelli, Guidi e Mannucci conducono il pubblico in un percorso che si configura come un viaggio nella scrittura e nella musica di Dalla, capace di coinvolgere pubblici di generazioni diverse.

Dove: Cinema Lumière, Pisa

Quando: Venerdì 6 marzo 2026

Ore: 21

Last modified: Marzo 2, 2026